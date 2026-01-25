Un homme s'est emparé d'un traceur GPS dérobé dans une voiture d'une petite commune de la région PACA. En utilisant la géolocalisation de l'appareil, les gendarmes l'ont retrouvé en moins d'une heure.
Dimanche 25 janvier, un cambrioleur s'est introduit par effraction dans un véhicule à Morières-lès-Avignon, dans le Vaucluse. Son butin ? Un simple traceur GPS, sans grande valeur marchande. Mais ce dispositif de géolocalisation s'est rapidement retourné contre lui, permettant une interpellation éclair des forces de l'ordre.
Quand le voleur de GPS emporte son propre mouchard électronique
L'effraction se produit dans l'après-midi. L'homme force l'habitacle d'une voiture et en ressort avec un unique objet, ce seul traceur GPS. Ces balises de géolocalisation sont habituellement utilisées pour suivre la position exacte des bateaux ou véhicules.
Le choix du malfrat est pour le moins maladroit, surtout en 2026. Le suspect repart avec cet appareil dont il semble ignorer la fonction première, à savoir transmettre sa position géographique. La technologie qu'il vient de dérober va justement permettre de le retrouver rapidement, comme le raconte La Provence.
Une géolocalisation et une arrestation en moins d'une heure
Le propriétaire du véhicule, alerté du vol, collabore aussitôt avec les gendarmes. Grâce au traceur GPS dérobé, les forces de l'ordre peuvent déterminer la localisation du suspect. L'intervention est menée dans la foulée.
Moins d'une heure après les faits, l'individu est interpellé et placé en garde à vue. Cette arrestation express montre bien comment un objet connecté peut devenir un outil redoutable pour les enquêteurs, et permettre une interception des plus rapides. Le voleur avait sans doute sous-estimé l'utilité réelle de son larcin.