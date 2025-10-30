Un vol de 400 000 euros sur le tournage de l'émission Ma mère, ton père a été résolu grâce à la géolocalisation d'AirPods volés. Les deux cambrioleurs ont été condamnés.
Le tournage de la saison 2 de Ma mère, ton père pour la télévision belge a connu un départ chaotique dans le sud de la France. Dans la nuit du 21 au 22 octobre, des cambrioleurs ont dérobé pour 400 000 euros de matériel dans la villa provençale de l'émission. Vingt-trois caméras professionnelles et des ordinateurs ont disparu. Mais la technologie de géolocalisation des AirPods d'Apple, qui représentaient une partie du butin, a permis aux enquêteurs de retrouver l'intégralité du matériel en un temps record.
Un cambriolage spectaculaire de 400 000 euros à Saint-Rémy-de-Provence
C'est au petit matin du 22 octobre que les équipes de production découvrent l'ampleur du désastre. Une villa de Saint-Rémy-de-Provence, qui sert de décor à l'émission de dating animée par Sandrine Dans, a été cambriolée durant la nuit. Les participants n'étaient pas encore arrivés sur place, la propriété était donc vide au moment des faits.
Le butin est considérable. Les malfrats sont repartis avec vingt-trois caméras, dont dix-sept pilotées à distance et six de reportage, ainsi que plusieurs ordinateurs. La société de production évalue très vite le préjudice à 400 000 euros. Sans matériel, l'arrivée des célibataires doit être annulée et le tournage est mis à l'arrêt.
Mais parmi les objets dérobés se trouvaient des AirPods. Les écouteurs sans fil d'Apple intègrent une fonctionnalité de géolocalisation via le réseau « Localiser ». Cette technologie permet de suivre la position des appareils perdus ou volés. L'enquête, confiée à la division de la criminalité territoriale de Marseille, légitime en raison de l'ampleur du vol, va bénéficier de cet élément inattendu.
La géolocalisation des AirPods, l'erreur fatale des cambrioleurs
Les forces de l'ordre ont pu géolocaliser les AirPods volés jusqu'à un appartement de Milhaud, une commune située au sud de Nîmes. L'intervention fut rapide, et elle a surtout permis de retrouver l'intégralité du matériel de tournage. Les deux cambrioleurs, pris sur le fait, ont immédiatement été interpellés. Le tout en quelques heures seulement après la découverte du vol.
Les suspects ont reconnu les faits. Jugés en comparution immédiate, ils ont été condamnés à des peines de deux et trois ans de prison ferme. La justice a considéré la gravité du préjudice causé à la production. Le matériel a pu être immédiatement restitué aux équipes de l'émission, de quoi éviter un désastre financier et logistique.
Grâce à cette enquête éclair, le tournage de Ma mère, ton père a repris dès le lendemain. L'émission n'accuse donc qu'un seul jour de retard sur le planning initial. Moralité, les fonctionnalités de géolocalisation intégrées aux appareils grand public peuvent devenir des outils précieux pour les enquêteurs. Les AirPods, conçus initialement pour retrouver des écouteurs égarés, se révèlent être d'efficaces traceurs. Dis-moi ce que tu voles, et je te dirai où tu es.