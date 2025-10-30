Le tournage de la saison 2 de Ma mère, ton père pour la télévision belge a connu un départ chaotique dans le sud de la France. Dans la nuit du 21 au 22 octobre, des cambrioleurs ont dérobé pour 400 000 euros de matériel dans la villa provençale de l'émission. Vingt-trois caméras professionnelles et des ordinateurs ont disparu. Mais la technologie de géolocalisation des AirPods d'Apple, qui représentaient une partie du butin, a permis aux enquêteurs de retrouver l'intégralité du matériel en un temps record.