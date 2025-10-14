La scène se répète inlassablement dans le ciel des prisons françaises depuis des mois. Cette fois, c'est dans la nuit du 7 octobre et en Provence qu'un nouveau télépilote s'est fait prendre la main dans le sac, ou plutôt les yeux rivés sur sa télécommande. L'individu, âgé de 30 ans, pensait livrer discrètement trois colis de téléphones aux détenus de la prison de Luynes. Sauf que la Brigade anticriminalité d'Aix veillait au grain.