C’est le genre de surprise du dimanche qui vous surprend après le repas de famille du midi. Nintendo et Illumination viennent de dynamiter leur propre calendrier de sortie tout en lâchant les images que les fans réclamaient à cor et à cri. Un coup de maître ou un risque calculé ?
L’industrie du cinéma nous a habitués aux retards, rarement aux avances. Pourtant, Nintendo prend le contrepied total de la tendance actuelle. Si vous aviez déjà coché la date du 3 avril dans votre agenda suite à notre décryptage du premier teaser, il va falloir sortir la gomme. La firme de Kyoto ne s'est pas contentée de nous montrer sa mascotte jurassique avec ce noueau trailer.
Un casting jurassique pour une sortie express
L'information principale, c'est ce changement de date qui ressemble à une blague, mais qui n'en est pas une : The Super Mario Galaxy Movie sortira finalement le 1er avril 2026. Ce gain de 48 heures par rapport au planning initial permet au film de s'installer juste avant le week-end, une tactique agressive pour maximiser l'occupation des salles.
Côté contenu, la nouvelle bande-annonce lève enfin le voile sur l'arlésienne du premier opus : Yoshi. Le fidèle destrier vert ne fait pas de la figuration puisqu'on le découvre doué de parole, un choix créatif qui risque de diviser les puristes habitués à ses bruitages traditionnels. Il n'arrive pas seul, puisque Birdo fait également une entrée remarquée en antagoniste, bombardant la Princesse Peach d'œufs dans une séquence d'action effrénée. Le casting vocal s'étoffe avec la confirmation de Brie Larson dans le rôle de l'éthérée Rosalina (Harmonie) et de Benny Safdie qui prêtera sa voix au turbulent Bowser Jr..
Ce repositionnement au 1er avril n'est pas anodin. D'un point de vue business, avancer la sortie au mercredi permet à Universal et Nintendo de verrouiller le box-office mondial avant même le début du week-end de Pâques (qui tombe le 5 avril cette année), une période historiquement lucrative pour les films familiaux. C'est une occupation de terrain militaire : on sature l'espace médiatique avant que la concurrence ne puisse respirer.