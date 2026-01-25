Côté contenu, la nouvelle bande-annonce lève enfin le voile sur l'arlésienne du premier opus : Yoshi. Le fidèle destrier vert ne fait pas de la figuration puisqu'on le découvre doué de parole, un choix créatif qui risque de diviser les puristes habitués à ses bruitages traditionnels. Il n'arrive pas seul, puisque Birdo fait également une entrée remarquée en antagoniste, bombardant la Princesse Peach d'œufs dans une séquence d'action effrénée. Le casting vocal s'étoffe avec la confirmation de Brie Larson dans le rôle de l'éthérée Rosalina (Harmonie) et de Benny Safdie qui prêtera sa voix au turbulent Bowser Jr..