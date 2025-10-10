Warner Bros. ne part pas sans munitions. Le premier film a laissé une empreinte durable, prouvant que l'univers du jeu a toute sa place sur grand écran. Le retour du réalisateur Jared Hess est un gage de continuité, une promesse de retrouver l'esprit qui a fait le succès du premier opus. La force de Minecraft réside dans sa communauté planétaire et son potentiel créatif infini, des atouts maîtres pour mobiliser les foules, même face à la famille la plus célèbre de Springfield.

Alors, pari risqué ou coup de génie ? Seul l'avenir nous le dira. Il est possible que l'un des studios finisse par déplacer sa date de sortie pour s'assurer une voie royale. Mais l'idée d'un été 2027 marqué par un tel choc des titans a de quoi enthousiasmer internet (et agacer les cinéphiles).