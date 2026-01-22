64% des scripts tiers dans les pages web ont accès vos données sensibles

L'analyse porte sur 4 700 sites majeurs répartis dans dix secteurs différents. D'après ces travaux, 64% des scripts tiers disposent d'une porte ouverte sur les données sensibles des internautes sans avoir de raison légitime, contre 51% l'an dernier. Pour être clair, on parle ici d'outils comme Google Tag Manager, Shopify ou Facebook Pixel lesquels sont donc en mesure de lire vos numéros de cartes bancaires, vos identifiants ou vos données de santé alors qu'ils n'en ont pas besoin pour fonctionner.

Google Tag Manager représente à lui seul 8% de tous les accès injustifiés aux données sensibles, suivi par Shopify avec 5% et Facebook Pixel avec 4%. Les analystes soulignent que les équipes marketing déploient généralement ces services en autonomie, sans passer par l'informatique. Elles sont alors à l'origine de 43% de tous les risques liés aux services tiers, soit plus du double des risques générés par les départements IT (18%).

Les pages de paiement posent un problème encore plus grave : 47% des services tiers qui y sont intégrés sans aucune raison spécifique. Ils sont soit sur la page du site ecommerce, soit insérés directement au sein du module de paiement cloisonné dans un iframe. Les services tiers peuvent donc en théorie accéder aux coordonnées bancaires de l'internaute - une technique appelée skimming numérique. Les sites ecommerce ont néanmoins réduit le nombre d'applications dans leurs pages de paiement de 29%, passant d'environ sept à cinq applications par site.