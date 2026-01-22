Reconnaissance faciale, spyware, fausses antennes relais... l'Irlande renforce ses outils de surveillance

Plusieurs pays ont tenté d'imposer un tel dispositif, dont la France et, là encore, l'Irlande se heurte à l'éternelle question : comment intercepter des messages protégés par un chiffrement de bout en bout ? Le gouvernement irlandais évoque un "cadre juridique robuste" et une "coopération technique maximale" entre les agences étatiques et les fournisseurs de services de communication, sans détailler les moyens envisagés. Et à vrai dire, ce n'est pas surprenant, puisqu'il n'y a rien à détailler. Les fournisseurs de messageries sécurisées s'évertuent à répéter qu'il n'est pas possible de concilier les deux idées. Le projet s'aligne sur la feuille de route publiée en juin 2025 par la Commission européenne pour l'accès légal et effectif aux données par les forces de l'ordre, laquelle aborde notamment les problématiques liées au chiffrement.

Le projet irlandais va au-delà de l'interception. Il légalise l'utilisation de logiciels espions par la police. Ces derniers leur permettraient donc d'accéder aux données stockées sur un appareil ou un réseau, d'enregistrer secrètement des communications ou de perturber le fonctionnement d'un réseau utilisé à des fins illégales. Le gouvernement s'appuie sur un document de la Commission européenne de 2024, lequel autorise ces logiciels uniquement dans des situations de "stricte nécessité", avec approbation judiciaire et surveillance rigoureuse.

Le texte autorise aussi des équipements de scan électronique pour identifier les personnes présentes dans une zone définie. Ces dispositifs, appelés capteurs IMSI (International Mobile Subscriber Identity), se font passer pour des antennes relais légitimes. Les téléphones à proximité s'y connectent automatiquement, ce qui permet de collecter les identifiants uniques des cartes SIM et de localiser leurs propriétaires. Selon le ministère, ces outils serviraient dans des enquêtes sur des crimes graves.