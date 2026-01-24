Pour Fiat, il faudrait revenir aux origines mêmes de la petite citadine, à savoir proposer un véhicule simple d'utilisation, adapté aux petits trajets du quotidien, et surtout abordable pour les automobilistes.

La plupart des technologies ADAS imposées par la réglementation européenne actuelle sont conçues pour améliorer la sécurité à des vitesses élevées et présentent donc peu d’intérêt pour des modèles comme la Fiat 500, la Fiat Panda ou la Grande Panda, essentiellement utilisés en milieu urbain.