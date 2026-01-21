LG a commencé à déployer une nouvelle mise à jour logicielle pour ses téléviseurs LG OLED C5 et G5. Numérotée 33.30.80, elle succède à la version 33.22.69.
Au programme pour ces téléviseurs OLED, des ajustements autour de l’accessibilité, des améliorations du côté d’Alexa, et surtout l’apparition de nouvelles briques liées à l’audio immersif et à la transmission sans fil.
Du nouveau pour les LG OLED G5 et C5
Dans ses notes de version, LG évoque d’abord une amélioration de la fonction de grossissement d’écran, avec l’ajout d’une représentation visuelle de la télécommande dans le guide d’utilisation. Une petite évolution, mais qui peut faciliter la navigation pour les utilisateurs ayant recours aux outils d’accessibilité. Le fabricant indique également avoir optimisé les performances des fonctions Alexa, sans entrer dans le détail. De quoi, en théorie, améliorer la stabilité et la réactivité des commandes vocales au quotidien.
- Un saut générationnel réussi avec le Tandem OLED
- Un rendu amélioré sur les couleurs et hautes lumières
- Mise à l’échelle des contenus maitrisée
- Image équilibrée, belle gestion des noirs et du HDR
- Calibration d'usine soignée
- Expérience gaming au top (HDMI 2.1, VRR, G-Sync, 144 Hz, faible input lag)
Les deux mentions les plus intéressantes concernent toutefois l’audio. La mise à jour fait apparaître le support de l’IAMF (Immersive Audio Model and Formats), un format pensé pour la restitution d’un son spatial en trois dimensions, ainsi qu’une référence au "DAFC", qui n'est sans doute autre que le Dolby Atmos Flex Connect que LG met en avant dans son écosystème LG Sound Suite, visant à optimiser automatiquement la spatialisation en fonction de la position réelle des haut-parleurs dans la pièce.
Sources : AVforums, Reddit