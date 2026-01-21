Dans ses notes de version, LG évoque d’abord une amélioration de la fonction de grossissement d’écran, avec l’ajout d’une représentation visuelle de la télécommande dans le guide d’utilisation. Une petite évolution, mais qui peut faciliter la navigation pour les utilisateurs ayant recours aux outils d’accessibilité. Le fabricant indique également avoir optimisé les performances des fonctions Alexa, sans entrer dans le détail. De quoi, en théorie, améliorer la stabilité et la réactivité des commandes vocales au quotidien.