Plus que le simple design, la base technique est pratiquement la même. Les Sony se rangent dans le genre des platines dites automatiques, puisque le bras peut s’abaisser (début de course) et se relever (fin de course), se placer en début de disque, et se replacer sur son socle. Pour la rotation en elle-même, nous avons affaire au type le plus classique, à savoir l'entraînement par courroie. Sony accompagne le tout avec des boutons de contrôle : vitesse 33 ou 45 tours, lecture pour disque 7 pouces ou 12 pouces, lecture, pause, et élévation du bras.