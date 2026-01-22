Si Sony n’est pas considéré comme un des grands acteurs du monde du vinyle, le constructeur a toutefois eu dans son histoire des modèles reconnus, comme l’impressionnante platine verticale PS-F9. Les nouvelles PS-LX3BT et PS-LX5BT n’ont pas de telles prétentions, puisque ces deux créations relativement grand public font suite à la PS-LX310BT.
Au programme, des modèles automatiques avec entraînement par courroie, au design simple, et animés de quelques fonctions pratiques, comme un transmetteur Bluetooth ainsi qu’un préampli réglable.
Une base commune, pour utilisateurs novices
Présentant des designs quasi identiques, les PS-LX3BT et PS-LX5BT sont des platines à l’allure sobre, portées par une robe d’un noir mat, et reposant sur des pieds de découplage. Comme toute platine qui se respecte, elles sont livrées avec un couvercle cache-poussière, évidemment amovible.
Plus que le simple design, la base technique est pratiquement la même. Les Sony se rangent dans le genre des platines dites automatiques, puisque le bras peut s’abaisser (début de course) et se relever (fin de course), se placer en début de disque, et se replacer sur son socle. Pour la rotation en elle-même, nous avons affaire au type le plus classique, à savoir l'entraînement par courroie. Sony accompagne le tout avec des boutons de contrôle : vitesse 33 ou 45 tours, lecture pour disque 7 pouces ou 12 pouces, lecture, pause, et élévation du bras.
Pas spécialement haut de gamme, les PS-LX3BT et PS-LX5BT disposent d’un plateau en aluminium (couleur noire pour la PS-LX5BT) et d’un bras de lecture en aluminium anodisé visiblement assez fin, et sans ajustement (contrepoids ou anti-patinage). Au chapitre des petits plus, les deux produits disposent d’un émetteur Bluetooth plutôt avancé, puisque compatible avec les codecs aptX et aptX Adaptive (pas de LDAC pour une platine Sony ?), ainsi que d’un préampli phono débrayable, avec trois niveaux de gain.
Platine la plus abordable, la PS-LX3BT est un produit totalement clé en main, puisque sa cellule, visiblement une Audio-Technica AT-3600L, est ici non amovible, et le câble audio RCA est soudé à l’appareil. Cette platine sera disponible très prochainement, au tarif de 299 euros.
La PS-LX5BT va légèrement plus loin, puisqu'elle bénéficie d’une cellule prémontée mais remplaçable, une AT-91 si l’on s’en tient à la couleur jaune de son extrémité. Ce modèle dispose également d’un tapis en caoutchouc plus épais, de quelques optimisations dans le circuit, et d’une connectique RCA plaquée or.