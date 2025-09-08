Dans le cadre de l'IFA 2025, la marque Technics officialise sa nouvelle platine vinyle SL-40CBT, un modèle plus accessible, plus compact, plus grand public. Explications.
Réputée dans l’univers de la hi-fi, Technics s’est imposée comme une référence incontournable auprès des audiophiles. Connue pour ses platines vinyles légendaires, la marque japonaise allie tradition et innovation afin d’offrir une expérience d’écoute unique. Avec chaque nouveau modèle, Technics confirme son savoir-faire, entre précision technique et design raffiné, au service des passionnés de musique.
Une platine grand public, fondée sur l'héritage Technics
Avec son nouveau modèle SL-40CBT, la marque élargit son catalogue avec un produit qui se veut plus accessible, délaissant quelque peu le haut de gamme pour toucher davantage de passionnés.
Doté d'une structure mêlant aluminium et bois, et d'un châssis composé de deux blocs distincts, le modèle SL-40CBT dispose aussi d'un plateau remanié (toujours équipé d'un moteur à entrainement direct), pour davantage de légèreté, de simplicité. On y retrouve également les pieds anti-vibrations réglages en hauteur de la marque.
Plus simple, plus épurée, plus connectée
Une simplicité que l'on retrouve également au niveau des commandes, avec des boutons sagement regroupés du côté gauche. Une simplification voulue par la marque japonaise, avec la ferme volonté de proposer une platine plus épurée, et plus grand public que jamais.
Comble de la modernité, la platine dispose aussi d'un émetteur Bluetooth, afin de permettre la diffusion audio vers une enceinte sans-fil par exemple. Une première pour la marque.
La platine est équipée d'une cellule Audio-Technica AT-VM95C monté sur un bras de lecture en S (avec également un contrepoids réglable et d’un système d’anti-skating), sans oublier la présence d'un préampli photo pour faciliter la connexion à un amplificateur ou à des enceintes.
« Toujours à l’écoute de nos clients, nous avons choisi de sortir du design traditionnel des platines pour combiner les caractéristiques classiques de Technics avec une esthétique nouvelle et attrayante, afin de séduire une nouvelle génération d’amateurs de musique vinyle. Avec la SL-40CBT, nous nous adressons aux passionnés qui souhaitent débuter leur aventure vinyle avec un produit premium », explique Frank Balzuweit, chef de produit Technics Europe.
Prix et disponibilité
La nouvelle platine vinyle Technics SL-40CBT sera commercialisée dans le courant du mois de septembre, et proposée en trois coloris : terracotta, gris clair et noir charbon. Tarif annoncé à 800 €, soit la platine la plus accessible au catalogue de Technics à ce jour !
Ces coloris ne sont pas choisis au hasard : ils reprennent les déclinaisons des enceintes sans fil Technics SC-CX700, pour créer une installation audio à la fois « harmonieuse et coordonnée ».
Source : Technics