La platine est équipée d'une cellule Audio-Technica AT-VM95C monté sur un bras de lecture en S (avec également un contrepoids réglable et d’un système d’anti-skating), sans oublier la présence d'un préampli photo pour faciliter la connexion à un amplificateur ou à des enceintes.

« Toujours à l’écoute de nos clients, nous avons choisi de sortir du design traditionnel des platines pour combiner les caractéristiques classiques de Technics avec une esthétique nouvelle et attrayante, afin de séduire une nouvelle génération d’amateurs de musique vinyle. Avec la SL-40CBT, nous nous adressons aux passionnés qui souhaitent débuter leur aventure vinyle avec un produit premium », explique Frank Balzuweit, chef de produit Technics Europe.