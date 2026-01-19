La justice parisienne a lancé une enquête pour enlèvement et séquestration en bande organisée à la suite de l’attaque coordonnée de deux camions transportant de nombreux produits Apple dans le Val-d’Oise.
Les faits se sont déroulés ce mardi 13 janvier aux alentours de 5 heures du matin. Deux camions transportant de nombreux produits Apple ont été braqués à leur sortie de la société DB Schenker, à Bonneuil-en-France, dans le département du Val-d'Oise.
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
Un butin estimé entre 4 et 5 millions d'euros
Depuis quelques années déjà, le transport de marchandises est devenu une cible de choix pour le grand banditisme. Ces dernières années, les braquages spectaculaires se sont multipliés, visant des cargaisons à forte valeur ajoutée, souvent technologiques. Des opérations préparées, rapides et parfois violentes, qui rappellent à quel point ce secteur reste exposé, malgré des dispositifs de sécurité renforcés.
Le dernier épisode en date illustre brutalement cette réalité. Selon les premiers éléments, les chauffeurs (âgés de 43 et 66 ans) de deux camions ont été pris à partie par un groupe d’une dizaine d’individus masqués, armés notamment de haches, avant d’être neutralisés et entravés.
De nombreux iPhone et Mac dans la nature
Le matériel multimédia transporté, appartenant à Apple, aurait ensuite été transféré dans un autre poids lourd au niveau de l'autoroute A1, permettant aux assaillants de prendre la fuite avec une cargaison particulièrement convoitée.
Le butin, constitué notamment d'iPhone et d'ordinateurs Apple, serait évalué entre 4 et 5 millions d'euros. L'enquête a été confiée à l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI) et à la Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ).
En juin dernier, c'est un camion transportant environ 3 000 consoles Nintendo Switch 2 qui avait été attaqué dans le Colorado, aux Etats-Unis. La cargaison, destinée au distributeur GameStop, était alors évaluée à plus de 1,4 million de dollars.
Reste désormais à déterminer le sort réservé à cette cargaison Apple fraîchement dérobée. Comme souvent dans ce type d’affaire, une partie du matériel pourrait rapidement se retrouver sur des plateformes de vente en ligne ou des circuits parallèles. Prudence donc face aux offres trop alléchantes sur LeBonCoin ou d’autres sites similaires, qui pourraient potentiellement cacher un produit issu de ce braquage.
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances