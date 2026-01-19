Depuis quelques années déjà, le transport de marchandises est devenu une cible de choix pour le grand banditisme. Ces dernières années, les braquages spectaculaires se sont multipliés, visant des cargaisons à forte valeur ajoutée, souvent technologiques. Des opérations préparées, rapides et parfois violentes, qui rappellent à quel point ce secteur reste exposé, malgré des dispositifs de sécurité renforcés.

Le dernier épisode en date illustre brutalement cette réalité. Selon les premiers éléments, les chauffeurs (âgés de 43 et 66 ans) de deux camions ont été pris à partie par un groupe d’une dizaine d’individus masqués, armés notamment de haches, avant d’être neutralisés et entravés.