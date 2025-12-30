Apple fait produire ses appareils par un vaste réseau de sous-traitants. Et l'un d'eux a été victime d'une attaque informatique importante.
Les cyberattaques ne sont pas le seul apanage des enseignes françaises - qui sont certes souvent très touchées. Les pirates peuvent se lancer aussi après d'autres cibles, comme on peut le voir aujourd'hui avec l'annonce de cette cyberattaque, qui pourrait faire mal à Apple.
Un sous-traitant chinois d'Apple victime d'un piratage
Au milieu du mois de décembre, un sous-traitant d'Apple opérant en Chine a été la cible d'une cyberattaque particulièrement sophistiquée, comme le rapportent des informations du média DigiTimes.
Les détails de l'attaque ne sont pour le moment pas communiqués. On ne sait ainsi pas quel genre de données aurait pu être compromises (cela pourrait aller de détails concernant l'iPhone à des procédés manufacturiers du sous-traitant).
L'identité de l'entreprise attaquée n'a, de même, pas été pour le moment communiquée. Apple compte de nombreux sous-traitants travaillant dans le pays, dont certain d'un poids très élevé, comme Foxconn, Pegatron ou bien Wistron.
L'attaque pourrait avoir eu une incidence sur la production
Cette attaque pourrait avoir des objectifs bien différents. Les hackers pourraient avoir ciblé ce sous-traitant pour obtenir des informations sur les produits Apple, ou même sur le fonctionnement de la chaîne de production de la célèbre firme de Cupertino. Il pourrait aussi s'agir d'une attaque par malware, destinée à obtenir une rançon de la part du fournisseur, avec potentiellement l'appui d'Apple, craignant des lenteurs.
Car cette attaque pourrait causer l'arrêt de la production, selon les dégâts subis, le temps de pouvoir régler le problème. Ce qui, derrière, pourrait entraîner des retards. On se rappelle ainsi qu'en 2018, TSMC avait été la cible d'un virus qui avait mis à l'arrêt des usines travaillant sur la production de puces Apple. On attend maintenant d'avoir plus d'informations sur ce piratage !