Au milieu du mois de décembre, un sous-traitant d'Apple opérant en Chine a été la cible d'une cyberattaque particulièrement sophistiquée, comme le rapportent des informations du média DigiTimes.

Les détails de l'attaque ne sont pour le moment pas communiqués. On ne sait ainsi pas quel genre de données aurait pu être compromises (cela pourrait aller de détails concernant l'iPhone à des procédés manufacturiers du sous-traitant).

L'identité de l'entreprise attaquée n'a, de même, pas été pour le moment communiquée. Apple compte de nombreux sous-traitants travaillant dans le pays, dont certain d'un poids très élevé, comme Foxconn, Pegatron ou bien Wistron.