La révélation du patron de Tesla a fait ressurgir un souvenir embarrassant : en mai 2022, Elon Musk avait partagé sa configuration de personnage dans Elden Ring. Deux épées, un bâton, deux boucliers : un équipement jugé aberrant par les joueurs aguerris du titre de From Software. Le média spécialisé Kotaku n'avait d'ailleurs pas mâché ses mots, qualifiant cette combinaison de « pire build jamais vu ». Sur Reddit, les internautes ont immédiatement fait le lien entre le prénom de la fille d'Elon Musk en référence à Elden Ring « alors qu'il avait le pire build d'Elden Ring de tous les temps ».

Pour la communauté, revendiquer une passion pour ce titre en baptisant sa fille d'après l'un de ses sorts les plus puissants, tout en affichant un niveau de jeu calamiteux, relève de l'incohérence totale. Bref, on vous laissera vous forger votre propre opinion sur ce sujet ô combien important.