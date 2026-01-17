Elon Musk a dévoilé l'origine des prénoms de ses deux enfants jumeaux, nés en 2021. Déjà habitué aux polémiques, le milliardaire américain a une nouvelle fois fait réagir la Toile après avoir révélé le choix très référencé des prénoms donnés à ses enfants.
Comet Azure et Strider Sekhar : ce sont les prénoms choisis par Elon Musk pour ses jumeaux de quatre ans, nés de sa relation avec Shivon Zilis, dirigeante de Neuralink. Dans un message publié sur X la semaine dernière, le patron de Tesla a expliqué que sa fille portait le nom d'une célèbre incantation du jeu vidéo Elden Ring, tandis que son fils était un double hommage au physicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar, prix Nobel de physique, et au personnage d'Aragorn dans Le Seigneur des anneaux. Sans surprise, la référence gaming a provoqué un torrent de moqueries sur les réseaux sociaux.
Un prénom inspiré d'un jeu… que Elon Musk maîtrise très mal
La révélation du patron de Tesla a fait ressurgir un souvenir embarrassant : en mai 2022, Elon Musk avait partagé sa configuration de personnage dans Elden Ring. Deux épées, un bâton, deux boucliers : un équipement jugé aberrant par les joueurs aguerris du titre de From Software. Le média spécialisé Kotaku n'avait d'ailleurs pas mâché ses mots, qualifiant cette combinaison de « pire build jamais vu ». Sur Reddit, les internautes ont immédiatement fait le lien entre le prénom de la fille d'Elon Musk en référence à Elden Ring « alors qu'il avait le pire build d'Elden Ring de tous les temps ».
Pour la communauté, revendiquer une passion pour ce titre en baptisant sa fille d'après l'un de ses sorts les plus puissants, tout en affichant un niveau de jeu calamiteux, relève de l'incohérence totale. Bref, on vous laissera vous forger votre propre opinion sur ce sujet ô combien important.
Des soupçons de tricherie qui refont surface
Ces railleries ont également éveillé les accusations portées contre le milliardaire concernant ses performances dans d'autres jeux compétitifs. Il y a un an, des joueurs professionnels de Path of Exile 2 avaient pointé du doigt une vidéo dans laquelle Elon Musk apparaissait en pleine partie. Malgré un classement mondial parmi les meilleurs, ses gestes trahissaient une méconnaissance flagrante des mécaniques de base. Conclusion de nombreux observateurs : le patron de Tesla paierait probablement des joueurs pour utiliser son compte.
Le frère jumeau de Comet Azure se prénomme quant à lui Strider Sekhar. Un choix expliqué par une double inspiration : Strider est le surnom d’Aragorn dans Le Seigneur des anneaux, tandis que Sekhar renvoie au physicien Subrahmanyan Chandrasekhar, lauréat du prix Nobel. Ces références ont, cette fois, été plutôt bien accueillies. L'honneur d'Aragorn est sauf, c'est déjà ça.