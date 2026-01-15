Après un lancement en Corée du Sud et aux États-Unis, Samsung étend aujourd'hui son programme « Reconditionné Premium » à de nouveaux pays (dont la France oui).
Depuis plusieurs années déjà, le marché du smartphone reconditionné connaît une croissance soutenue, notamment en France où des acteurs comme Back Market ont largement contribué à sa démocratisation. Le principe est simple : proposer des smartphones d’occasion remis à neuf, vendus à un prix plus accessible et accompagnés d’une garantie. Une formule gagnante pour les consommateurs, qui allient économies et démarche plus respectueuse de l’environnement. Certains constructeurs disposent directement d'une division « Refurbished », c'est le cas de Samsung, dont l'offre est désormais disponible en France.
Le programme "Reconditionné Premium" de Samsung aussi en France
Les appareils intégrés au programme RP font l’objet d’un contrôle approfondi et d’un reconditionnement mené par des spécialistes Samsung. Chaque produit est soigneusement nettoyé et soumis à plus d’une centaine de tests qualité promet la marque coréenne. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, seuls les appareils retournés dans le meilleur état peuvent intégrer le programme, afin de garantir un niveau d’exigence élevé.
« Nous espérons que cette initiative permettra à plus de clients de découvrir nos dernières innovations comme Galaxy AI, tout en contribuant à l’économie circulaire », explique Jun Kim, vice-président exécutif et directeur de l’équipe Galaxy Value Innovation pour Samsung.
Dans un premier temps, ce sont les smartphones de la série Galaxy S25 qui rejoignent le programme que l'on connaissait jusqu'ici sous le nom de « Re-Newed ».
Mais attention aux prix…
Pour Samsung, il s'agit donc de proposer à la vente des smartphones certes reconditionnés, mais dans un état absolument irréprochable. Une initiative louable, même si dans les faits, cela se traduit par des prix pour le moins… étonnants.
En effet, la gamme permet par exemple de mettre la main sur un Galaxy S25 256 Go au prix de 799€, un smartphone aisément trouvable en neuf sous la barre des 700€. Idem du côté du Galaxy S25 Ultra 256 Go, affiché à 1 249€ dans sa version reconditionnée, contre 1 199€ en neuf, sur la boutique Samsung… Étonnant donc.
Toujours est-il que les appareils de la gamme « Réconditionné Premium » sont reconditionnés en suivant les exigences de Samsung en matière d’aspect et de performances, le tout avec des pièces Samsung d’origine, sans oublier une batterie avec une capacité minimale de 97%.
Ils sont ensuite emballés dans une boîte fabriquée à partir de matériaux recyclables contenant exactement les mêmes accessoires que l’appareil d’origine
