« Nous espérons que cette initiative permettra à plus de clients de découvrir nos dernières innovations comme Galaxy AI, tout en contribuant à l’économie circulaire », explique Jun Kim, vice-président exécutif et directeur de l’équipe Galaxy Value Innovation pour Samsung.

Dans un premier temps, ce sont les smartphones de la série Galaxy S25 qui rejoignent le programme que l'on connaissait jusqu'ici sous le nom de « Re-Newed ».