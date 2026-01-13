Dans le détail, GreyNoise s’appuie sur son propre réseau mondial de capteurs, qui enregistrent en continu les connexions entrantes sur Internet. L’entreprise recueille ainsi les traces des scans automatisés lancés par des botnets et des réseaux de proxies résidentiels, utilisés pour repérer les services exposés en ligne.

IP Check s’appuie sur ces données pour proposer aux internautes un outil de vérification de leurs adresses IP, facile à utiliser. Depuis le navigateur, le service récupère l’IP publique avec laquelle on apparait sur Internet, la compare à son historique récent et vous indique si elle a déjà été observée dans ses enregistrements.

Le statut « Clean » signifie que GreyNoise n’a pas associé cette adresse à des activités de scan malveillant au cours des trois derniers mois. Cela ne suffit pas à certifier que le réseau est parfaitement sain, mais c’est plutôt bon signe.

Dans l’autre cas, un encadré signale que « Your IP is in the GreyNoise database ». L’outil précise alors que l’adresse a été observée par les capteurs de GreyNoise, avec un champ « Classification » qui peut notamment indiquer « unknown » lorsque l’éditeur ne tranche pas entre activité clairement malveillante ou légitime. Pour l’utilisateur ou l’utilisatrice, l’information importante reste le fait que l’adresse IP apparaît dans ces observations, ce qui justifie au minimum de regarder ce qui se passe sur le réseau domestique.

Sous ce bloc, IP Check affiche un calendrier qui récapitule les jours durant lesquels l'adresse a été observée par les capteurs de GreyNoise. Cette vue permet de repérer les périodes d’activité et de les mettre en regard avec des changements concrets, comme l’installation d’une application, d’une extension de navigateur ou la mise en service d’un nouvel équipement.

Lorsque l’on accède au site via un réseau privé virtuel, un bandeau « VPN detected » rappelle que l’adresse analysée est celle du fournisseur VPN et non celle de la box. Dans ce cas, les résultats décrivent surtout l’activité globale de ce point de sortie partagé, et non l’état du réseau domestique. Pour vérifier sa propre connexion, l’idéal est donc de refaire le test sans VPN, directement depuis la ligne que l’on souhaite contrôler.