Les mots de passe dits faibles, voire l’absence de mot de passe, constituent l’une des premières failles responsables de brèches sur un réseau privé, et encore plus sur un réseau public.

S’ils sont jugés dangereux pour la sécurité des données privées des utilisateurs, c’est qu’il existe une série de méthodes permettant de révéler les mots de passe les moins sécurisés. La plus connue est l’attaque par force brute : les pirates testent plusieurs combinaisons de caractères jusqu’à trouver la bonne. Sont également très utilisées l’attaque par dictionnaire (les hackers tentent de craquer un mot de passe à partir des mots et prénoms recensés dans le dictionnaire) et l’attaque hybride (les pirates accolent un nombre évocateur, comme une date de naissance, à un mot du dictionnaire ou à un ensemble de caractères listés parmi les mots de passe les plus courants).

Bien évidemment, ces méthodes sont automatisées à l’aide de logiciels sur lesquels il n’est pas difficile de mettre la main. De fait, nul besoin d’être un as en informatique pour craquer un mot de passe.