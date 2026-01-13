Sur Telegram, attention à ces liens qui trahissent votre adresse IP réelle.

Pour comprendre ce qui se joue derrière ce clic, il faut regarder comment Telegram gère ses proxies. La messagerie instantanée repose sur son propre protocole, MTProto, qui chiffre les échanges et fait transiter le trafic par des serveurs relais. Dans les faits, ces proxies servent autant à contourner des blocages qu’à éviter une connexion directe depuis l’adresse IP publique de la personne qui utilise Telegram.

Pour en simplifier la configuration, Telegram s’appuie sur des liens dédiés en t.me/proxy qui embarquent l’adresse du serveur, le port et une clé de connexion. Un clic suffit à importer ces paramètres dans l’application au lieu de les saisir à la main, ce qui explique pourquoi ces liens circulent abondamment dans les canaux publics et les groupes privés.

Or, il se trouve que sur Android et iOS, lorsqu’un lien de proxy est ouvert, Telegram fait plus que lire ces paramètres. Le client teste la disponibilité du serveur en établissant immédiatement une connexion sortante vers l’adresse IP et le port indiqués dans le lien, avant que le proxy ne soit enregistré dans les réglages, et en contournant au passage les autres proxies éventuellement déjà configurés. Cette requête sortante expose alors l’adresse IP source réelle.

Un acteur malveillant peut donc exploiter ce fonctionnement sans effort particulier. Il lui suffit de mettre en place un serveur relais qu’il contrôle, de génèrer un lien t.me/proxy qui pointe vers ce serveur, puis de le camoufler derrière un pseudo ou une URL parfaitement ordinaire dans une conversation. Au tap, Telegram lance son test de connexion et l’adresse IP de la personne ciblée atterrit dans les journaux du serveur, que le propriétaire du proxy malveillant n’a plus qu’à consulter pour en déduire une localisation approximative et préparer des attaques plus ciblées.