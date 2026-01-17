En mai dernier, la division professionnelle de Fiat lançait Tris en Afrique et au Moyen-Orient, son tout premier véhicule électrique à trois roues, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité propre et de la livraison du dernier kilomètre.

Un triporteur décliné en trois configurations, à savoir châssis‑cabine, plateau et pick‑up. Pour Fiat, il s'agissait de faire fusionner ce design italien si emblématique, mais aussi l'accessibilité et la polyvalence dans une solution commerciale facile à utiliser et (surtout) à zéro émission.

Selon la marque, ses dimensions compactes, son moteur électrique et son design modulable en font l’allié des marchés en développement, mais aussi des zones urbaines particulièrement denses.