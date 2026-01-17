Entre souvenirs de villages baignés de soleil et ruelles pavées en Italie, le célèbre triporteur prépare son retour en Europe dans une nouvelle version entièrement électrique. Voici l'étonnant Fiat Tris, qui entend bien apporter « caractère, confiance et crédibilité à la micromobilité électrique professionnelle. »
Si vous avez déjà passé des vacances en Italie, vous avez certainement croisé dans les petits villages, bien souvent dans les ruelles étroites des villages du Sud, ces étonnants véhicules à trois roues qui font partie du décor. Ces triporteurs, conçus pour la vie quotidienne plus que pour la performance, incarnent une mobilité simple et pragmatique. Chez Fiat, on a décidé de moderniser cette tendance, avec ce nouveau Tris, qui arrive en Europe.
Un nouveau triporteur électrique chez Fiat
En mai dernier, la division professionnelle de Fiat lançait Tris en Afrique et au Moyen-Orient, son tout premier véhicule électrique à trois roues, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité propre et de la livraison du dernier kilomètre.
Un triporteur décliné en trois configurations, à savoir châssis‑cabine, plateau et pick‑up. Pour Fiat, il s'agissait de faire fusionner ce design italien si emblématique, mais aussi l'accessibilité et la polyvalence dans une solution commerciale facile à utiliser et (surtout) à zéro émission.
Selon la marque, ses dimensions compactes, son moteur électrique et son design modulable en font l’allié des marchés en développement, mais aussi des zones urbaines particulièrement denses.
Un véhicule conçu pour répondre aux besoins du "micro-transport"
Sur le plan technique, le Fiat Tris embarque un moteur électrique de 48 volts développant jusqu’à 9 kW en puissance de pointe, soit l’équivalent d’environ 12 ch, pour un couple maximal de 45 Nm. Cette configuration lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h, avec des roues de 12 pouces et une batterie de 6,9 kWh annonçant jusqu’à 90 km d’autonomie selon le cycle WMTC.
Véhicule moderne oblige, on retrouve ici un tableau de bord numérique de 5,7" (14,5 cm de diagonale) qui affiche les informations de conduite essentielles, sans oublier une prise USB-C, un éclairage LED et la nouvelle signature visuelle de la marque.
D’une longueur de seulement 3,17m et d’un rayon de braquage de 3,05m (avec toujours un guidon à bord, et non un volant), le Fiat Tris vise à se faufiler aisément dans les rues étroites. La zone de chargement offre environ 2,25m² d'espace de chargement et la possibilité d'accueillir une palette euro standard.
Fiat avance un tarif qui tournerait autour de 8 000 euros, avec un lancement qui devrait intervenir cette année dans plusieurs pays d'Europe, à commencer on l'imagine par l'Italie.