inconnu_de_passage

Je suis curieux, est-ce que quelqu’un sait trouver combien d’heures d’appel il faut faire pour atteindre les 270€ de hors-forfait ?

J’ai cherché un peu sur le site de Bouygues, mais je suis reparti bredouille.

Sur la page « tarifs et conditions », la FIS du forfait B&You 2h 1Go mentionne la prix de dépassement pour l’internet, avec des paliers de 30€ mais rien pour les appels.

Je pense que ce n’est pas normal.

Ceci mis à part, je me demande vraiment comment on peut faire un tel dépassement par accident ?

C’est pas comme l’internet mobile à 20€/Mo dans un pays étranger qui peut débiter à une vitesse incroyable parce qu’on pense être sur le WiFi.

Le père qui a acheté le forfait, il a bien dû voir que sa fille était au téléphone 24/7 avec sa cousine ? Pourquoi il a pas réagi ?

Le père a bien dû expliquer à sa fille que le forfait ne contenait que 2 heures d’appel ? Faire un dépassement de 1 heure à la rigueur, ça peut être une boulette, mais 270€ ?? Faut soit le faire exprès, soit être complètement inconscient.

Et les messages d’avertissement du dépassement de forfait ?

Admettons que la fille est en pleine conversation endiablée, elle voit pas le SMS tout de suite, mais une fois qu’elle a raccroché, elle a bien du le voir le SMS ? Et après ça, elle a quand même décidé de recommencer les 29 jours restants du mois ?

Et l’email ? Perdu dans la boîte de spam du père ?

Il n’y a rien qui va dans cette histoire.

Bouygues a ses torts parce que le prix du hors-forfait n’est pas visible à la souscription et que la limite par défaut du hors-forfait est absolument dingue (équivalente à 11 ans de forfait !!).

Mais la famille a quand même été lourdement négligente pour en arriver avec une facture de 270€.