Au CES 2026, la marque Valeo a présenté une nouvelle solution de sécurité, visant à surveiller l'habitacle de nos véhicules, à grand renfort de technologie Seeing Machines. On vous explique.
En s’appuyant sur l’expertise de Valeo et sur les technologies de perception avancées de Seeing Machines (spécialiste des systèmes de surveillance basés sur l’IA pour améliorer la sécurité des transports), ce partenariat donne naissance à une solution de détection intérieure clé en main, entièrement intégrée. Une offre pensée pour anticiper les futures exigences réglementaires en matière de sécurité automobile, tout en répondant à « une demande mondiale en plein essor », explique Valeo.
Du nouveau côté sécurité avec Valeo et Seeing Machines
Concrètement, l’intégration du logiciel ICMS de Seeing Machines permet à Valeo de dépasser les fonctions classiques de surveillance du conducteur. Grâce au suivi du regard, le système est capable de déterminer si le conducteur a bien perçu un danger identifié par les aides à la conduite, tandis que la détection du port du casque vient renforcer la sécurité des usagers de deux-roues, un enjeu clé pour les marchés concernés.
Pour les deux groupes, il s'agit de démontrer la capacité de la solution à s’intégrer sur plusieurs plateformes matérielles. Une flexibilité technologique qui répond aux besoins des constructeurs en matière de compatibilité, de montée en gamme et de déploiement à grande échelle.
Pour une meilleure sécurité à quatre et deux roues
Au CES 2026, on peut découvrir l’affichage tête haute Panovision, intégrant un système d’alerte adaptatif basé sur le suivi du regard, mais aussi le véhicule de démonstration Safe InSight mettant en œuvre une approche multimodale de la surveillance du conducteur et de l’habitacle.
Le système est capable d’identifier l’ensemble des occupants du véhicule, en déterminant précisément la position des passagers et en analysant leurs mouvements et gestes. Ces informations sont traitées en temps réel afin d’optimiser le fonctionnement des équipements de sécurité et des aides à la conduite, qui peuvent ainsi adapter plus finement leurs réactions en fonction de la situation à bord.
En complément, la solution intègre un mécanisme d’alerte renforcé. Par exemple, si le système détecte qu’un avertissement visuel n’a pas été perçu par le conducteur, il peut déclencher une alerte sonore. Une approche pensée pour limiter les risques d’inattention et améliorer la réactivité du conducteur face aux situations potentiellement dangereuses.
Enfin, on retrouve également SmartCluster Helmet Detection, destiné aux deux-roues, avec une technologie capable de détecter l’absence de casque avant même le début du trajet.