Au CES 2026, on peut découvrir l’affichage tête haute Panovision, intégrant un système d’alerte adaptatif basé sur le suivi du regard, mais aussi le véhicule de démonstration Safe InSight mettant en œuvre une approche multimodale de la surveillance du conducteur et de l’habitacle.

Le système est capable d’identifier l’ensemble des occupants du véhicule, en déterminant précisément la position des passagers et en analysant leurs mouvements et gestes. Ces informations sont traitées en temps réel afin d’optimiser le fonctionnement des équipements de sécurité et des aides à la conduite, qui peuvent ainsi adapter plus finement leurs réactions en fonction de la situation à bord.