De son côté, la direction d'Orange, contactée par Clubic, nous confirme que la préfète est venue constater les dégâts, ce lundi matin sur place. L'opérateur reste très en lien avec la police pour assurer la sécurité des salariés sur les horaires de travail, avec un dispositif renforcé, qui devrait être adapté. « La priorité, ça reste la sécurité des salariés bien sûr », nous dit l'opérateur. Ainsi que la continuité d'activité. « C'est un site technique majeur, donc impossible à fermer », ajoute-t-il.