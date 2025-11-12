Une tentative de braquage dans une boutique Orange de l'Aisne a tourné court, grâce à une procédure de sécurité élémentaire. Trois suspects ont été interpellés après les faits.
Lundi matin, deux hommes cagoulés ont tenté de braquer la boutique Orange de Chauny, dans l'Aisne. Leur projet criminel s'est brisé net contre une porte verrouillée, conformément aux nouvelles consignes données par la direction de l'opérateur historique à son personnel des boutiques. La mesure de sécurité, décidée après une multiplication des attaques subies par l'enseigne ces deux dernières années, a joué son rôle de rempart.
Des braqueurs bloqués par les nouvelles mesures de sécurité Orange
La scène s'est déroulée en plein jour, sur la place du marché couvert de Chauny. Deux individus cagoulés et gantés se dirigent alors vers la boutique Orange de la rue de la République. « Ils ont tenté d'ouvrir la porte d'une manière très désordonnée », témoigne un employé encore marqué par la scène auprès de L'Aisne nouvelle.
Mais voilà, depuis plusieurs mois, Orange applique un principe emprunté aux bijouteries. Les portes restent fermées à clef en permanence. Orange n'ouvre ici que lorsqu'un vrai client se présente. Simple, basique, comme dirait un célèbre artiste normand, mais redoutablement efficace face à deux braqueurs qui n'avaient manifestement pas anticipé cet obstacle.
Après quelques tentatives infructueuses, les deux hommes renoncent et filent en direction de leur véhicule, stationné entre la BNP et l'office de tourisme. « Heureusement qu'on a cette procédure de sécurité. Elle nous a sans doute sauvés aujourd'hui », souffle le salarié, conscient d'avoir échappé au pire.
Orange avait renforcé sa sécurité après une série d'attaques
La réaction des forces de l'ordre n'a pas tardé. Les gendarmes ont pu intercepter les fuyards dans l'Oise, et trois personnes ont été placées en garde à vue : les deux braqueurs et, très probablement, le conducteur qui les attendait au volant. Le bilan matériel est plus que léger, avec une porte endommagée. Les cinq employés Orange ont, eux, eu une grosse frayeur, heureusement sans conséquence.
Cette tentative ratée n'est en tout cas pas une première. Entre fin 2024 et janvier 2025, quatre boutiques Orange avaient été attaquées en moins d'un mois. D'abord Saint-Dizier le 20 décembre, Callian le 28, Péronne le 31, puis Capvern début janvier. Certaines enseignes, comme celle de Montélimar, ont même subi plusieurs agressions sur la période. Celle de Chauny avait d'ailleurs déjà été cambriolée il y a deux ans.
Orange avait donc décidé, en début d'année, de durcir son dispositif. Outre le renforcement des formations et l'accompagnement psychologique systématique, elle avait accédé à la demande de reconnaissance en accident du travail et la prise en charge des frais juridiques pour les victimes.