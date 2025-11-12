La réaction des forces de l'ordre n'a pas tardé. Les gendarmes ont pu intercepter les fuyards dans l'Oise, et trois personnes ont été placées en garde à vue : les deux braqueurs et, très probablement, le conducteur qui les attendait au volant. Le bilan matériel est plus que léger, avec une porte endommagée. Les cinq employés Orange ont, eux, eu une grosse frayeur, heureusement sans conséquence.