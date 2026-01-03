Il semble que le vent tourne chez Microsoft. Les méthodes permettant d’activer Windows 10 et Windows 11 sans connexion Internet ont changé. L’activation par téléphone, toujours documentée par Microsoft, ne fournit plus de code et renvoie désormais vers un portail en ligne pour valider la licence.
Pendant longtemps, il suffisait d’ouvrir les paramètres d’activation dans Windows 10 ou Windows 11, de saisir une clé de produit ou de laisser Windows reconnaître une licence numérique liée à l’appareil. Comme on vous l’avait montré sur Clubic, les méthodes se valaient, que ce soit pour activer Windows 10, ou valider votre version de Windows 11, avec possibilité de modifier la clé ou de laisser la licence numérique s’activer automatiquement. Ces procédures permettaient d’achever l’activation même sans connexion permanente, bien pratique pour des postes isolés ou des réinstallations.
La fin de l’activation hors ligne
Auparavant, Microsoft laissait le choix entre trois méthodes d’activation : via Internet, par téléphone ou avec l’aide d’un conseiller. Un coup de fil suffisait à communiquer un identifiant auparavant généré dans les paramètres, lors de l’appel, puis à saisir le code reçu pour terminer l’activation. Cela fonctionnait sur Windows 10 et Windows 11, et même sur certaines versions plus anciennes.
Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que, comme l'ont remarqué nos confrères de Neowin dès la fin de l’année dernière, ce numéro d’assistance ne fournisse plus de code. Le message automatisé invite directement à utiliser le portail Web d’activation. Les utilisateurs qui tentaient l’activation par téléphone ont constaté que cette méthode ne permet plus de terminer la procédure hors ligne.
Concrètement, sur Windows 10, il fallait entrer la clé de produit de 25 caractères ou laisser Windows reconnaître la licence numérique associée à l’appareil. Sur Windows 11, on accédait à la section Activation, puis on pouvait modifier la clé ou laisser la licence numérique confirmer la validité dès qu’une connexion était détectée.
Ce changement a été confirmé par plusieurs discussions sur le forum Microsoft. Des utilisateurs ont testé la procédure et constaté qu’aucune confirmation n’était délivrée sans connexion. Aujourd’hui, le portail en ligne remplace entièrement la validation téléphonique pour la plupart des installations.
L’obligation de l’activation en ligne
Avec la suppression de l’activation hors ligne, Windows 10 et Windows 11 tentent automatiquement de contacter les serveurs Microsoft dès que l’on ouvre les paramètres d’activation, comme le décrit un utilisateur dans la vidéo ci-dessus. Si la clé ou la licence numérique n’est pas encore validée, la connexion Internet devient indispensable pour compléter l’activation.
Selon l'assistance Microsoft, même si la documentation mentionne encore l’option par téléphone, elle conduit désormais à un message invitant à se rendre sur le portail en ligne aka.ms/aoh pour effectuer la validation. Cela concerne toutes les versions récentes, y compris Windows 10 Professionnel et Windows 11.
Lorsque l’activation est effectuée en ligne, le système vérifie la clé ou la licence numérique auprès des serveurs Microsoft et confirme automatiquement l’état d’activation dans les paramètres. Les licences numériques associées à un compte ou à un appareil sont reconnues dès qu’un lien Internet est établi.
Vous l'aurez compris, si vous devez installer ou réinstaller Windows, vous devrez obligatoirement être connecté à Internet. Même provisoirement. Ne vous fiez plus à ce qui est mentionné chez Microsoft.