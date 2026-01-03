Auparavant, Microsoft laissait le choix entre trois méthodes d’activation : via Internet, par téléphone ou avec l’aide d’un conseiller. Un coup de fil suffisait à communiquer un identifiant auparavant généré dans les paramètres, lors de l’appel, puis à saisir le code reçu pour terminer l’activation. Cela fonctionnait sur Windows 10 et Windows 11, et même sur certaines versions plus anciennes.

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que, comme l'ont remarqué nos confrères de Neowin dès la fin de l’année dernière, ce numéro d’assistance ne fournisse plus de code. Le message automatisé invite directement à utiliser le portail Web d’activation. Les utilisateurs qui tentaient l’activation par téléphone ont constaté que cette méthode ne permet plus de terminer la procédure hors ligne.

Concrètement, sur Windows 10, il fallait entrer la clé de produit de 25 caractères ou laisser Windows reconnaître la licence numérique associée à l’appareil. Sur Windows 11, on accédait à la section Activation, puis on pouvait modifier la clé ou laisser la licence numérique confirmer la validité dès qu’une connexion était détectée.

Ce changement a été confirmé par plusieurs discussions sur le forum Microsoft. Des utilisateurs ont testé la procédure et constaté qu’aucune confirmation n’était délivrée sans connexion. Aujourd’hui, le portail en ligne remplace entièrement la validation téléphonique pour la plupart des installations.