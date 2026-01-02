Le jeu mécanique de la bague de zoom du Xiaomi 17 Ultra Leica Edition est intentionnel : les tolérances intégrées dans sa structure à 26 composants visent à prévenir les blocages et déformations lors de chutes ou d'infiltrations, sans affecter les certifications IP66/68/69.
Le Xiaomi 17 Ultra Leica Edition intègre au dos de son châssis une lunette rotative mécanique, désignée par le constructeur sous le nom de "Master Zoom Ring". Les premiers retours d'utilisateurs du smartphone font état d'un jeu latéral perceptible et d'un cliquetis lors de la manipulation ou du secouement de l'appareil.
Pas un défaut de conception, juste une sécurité
Selon les données techniques publiées par Xiaomi sur Weibo, ce comportement physique n'est pas un défaut de fabrication mais une décision d'ingénierie. Le module repose sur une structure en "sandwich" assemblant 26 composants distincts. Des tolérances de mouvement radial et axial ont été intégrées à la conception.
Cette configuration vise deux objectifs techniques :
- Absorption des chocs : Le jeu mécanique permet d'éviter la déformation du cadre extérieur en cas d'impact, réduisant le risque de blocage permanent de la bague après une chute.
- Prévention du grippage : L'espace interstitiel limite les risques de blocage de la rotation causés par l'accumulation de particules de poussière ou la dilatation thermique.
En contrepartie de cette durabilité structurelle, l'utilisateur doit composer avec une instabilité tactile et sonore de la bague, absente sur des assemblages plus rigides mais potentiellement plus fragiles. Le constructeur précise que ces tolérances n'affectent pas les certifications d'étanchéité IP66, IP68 et IP69 de l'appareil, validées par des tests en conditions de chaleur, d'humidité et d'exposition aux liquides.
Les fonctionnalités de cet appareil photo
Le Master Zoom Ring du Xiaomi 17 Ultra agit comme une interface de contrôle physique programmable. Il permet de lancer l'application caméra ou d'ajuster des paramètres en temps réel, remplaçant les commandes tactiles sur l'écran. Les fonctions assignables varient selon le mode de prise de vue :
- Modes Photo et Vidéo : Contrôle du zoom continu, bascule entre les focales fixes, ajustement de l'exposition (EV) et sélection de filtres.
- Mode Portrait : Gestion du flou d'arrière-plan (bokeh) en plus des fonctions de zoom et de filtrage.
- Mode Professionnel : Accès complet aux paramètres d'exposition, incluant l'ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs et la mise au point manuelle.
Si cette interface offre un accès direct aux réglages sans obstruer l'écran, elle impose une manipulation à deux mains ou une modification de la prise en mains du smartphone pour actionner la bague située au dos du module photo.