À partir du 1er janvier 2026, les tarifs postaux flambent avec une hausse moyenne de 7,4 %. Le timbre vert franchit, lui, le cap des « 1,50 euro », que l'on pensait impossible à atteindre il y a quelques années.
Treize centimes de plus pour poster une simple lettre, c'est le petit cadeau du Nouvel An que réserve La Poste aux Français. Dès demain, l'iconique timbre vert passe de 1,39 à 1,52 euro, un nouveau cap psychologique. Cette revalorisation ne touche pas seulement l'affranchissement de base, puisqu'elle impacte aussi du recommandé au suivi, en passant par l'international. Tous les services postaux connaissent une augmentation qui augmentera la facture de notre courrier en 2026.
De la lettre verte au recommandé, tous les services de La Poste augmentent en 2026
Star des bureaux de poste, le timbre vert grimpe donc à 1,52 euro, comme cela était attendu. Mais il n'est pas seul dans cette spirale haussière. La Lettre verte suivie, qui offre une confirmation de distribution, bondit de 1,89 à 2,02 euros. Quant à la Lettre Services Plus, formule tout-en-un avec notifications SMS, elle atteint 3,47 euros, contre 3,15 auparavant.
Les envois sécurisés paient également leur tribut à l'inflation tarifaire. La lettre recommandée R1 de vingt grammes passe de 5,74 à 6,11 euros, tandis que l'e-lettre rouge, solution d'envoi express en ligne distribuée dès le lendemain, s'affiche désormais à 1,60 euro au lieu de 1,49 euro précédemment.
Même les correspondances internationales n'échappent pas à la tendance. Envoyer une lettre de vingt grammes vers l'étranger coûtera 2,25 euros en 2026, soit quinze centimes supplémentaires. Seule exception notable dans ce paysage tarifaire en mutation : le sticker qui permet d'ajouter un suivi à son envoi conserve son prix de 0,50 euro.
Les Colissimo augmentent moins que les lettres
La hausse généralisée de 7,4 % pour les courriers contraste avec l'évolution plus modérée des colis Colissimo, qui n'augmentent que de 3,4 % en moyenne. Un écart significatif qui illustre évidemment deux réalités économiques divergentes, les courriers étant moins nombreux, les colis toujours plus nombreux à transiter.
Pour les particuliers habitués à envoyer du courrier régulièrement, l'addition pourrait rapidement grimper. Un envoi quotidien de lettre verte représentera un surcoût de 47 euros sur l'année. Les professionnels, administrations et associations devront forcément intégrer ces nouveaux tarifs dans leurs prévisions budgétaires pour le millésime 2026.
La hausse devrait sans aucun doute se poursuivre encore ces prochaines années, car oui, les Français envoient de moins en moins de courrier papier. Entre les e-mails, les SMS et les démarches en ligne, le timbre devient presque vintage. Pour compenser la chute des volumes, La Poste augmente donc ses tarifs sur les envois restants.