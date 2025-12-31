gamez

les Français envoient de moins en moins de courrier papier. Entre les e-mails, les SMS et les démarches en ligne, le timbre devient presque vintage. Pour compenser la chute des volumes, La Poste augmente donc ses tarifs sur les envois restants.

Les e-mails, sms et démarches en ligne était déjà l’excuse lors des précédentes hausses.

Ca fait un moment que le monde est « connecté », alors qu’est ce qu’il y a de nouveau aujourd’hui qui explique cette nouvelle hausse par rapport aux précédentes?

2e chose, ca devrait être le contraire d’après la loi de l’offre et de la demande.

Moins de demande devrait au contraire entrainer une baisse des prix.

Dans une situation inverse, si un produit était ultra demandé ça m’étonnerait que la poste baisse les prix pour « compenser » la hausse des volumes.

Et justement je dirais qu’aujourd’hui les démarches en ligne dont le e-commerce sont omniprésentes ce qui fait que les envois de colis ont explosé depuis un bon moment, et bien d’après leur logique il faudrait baisser les prix non? Et bien là curieusement on applique la loi de l’offre et la demande.