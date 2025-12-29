Ce fork de Windows abandonné par Microsoft peut redonner vie à votre Surface Duo

Le projet Andromeda a finalement été sacrifié, Microsoft préférant lancer son appareil sous l'écosystème de Google en 2020. Pourtant, le code ne meurt jamais vraiment. Des traces de cet OS fantôme subsistaient dans le firmware des premiers modèles, et des prototypes fonctionnels ont récemment refait surface sur des marchés de seconde main. C'est à partir de ces vestiges que la communauté a pu extraire et reconstituer le système d'exploitation d'origine.

Comme le rapporte XDA Developers, il est aujourd'hui possible de télécharger et d'installer cette version inachevée de Windows. Loin d'être une simple curiosité visuelle, le système offre une interface qui rappelle celle de Windows Phone, avec une gestion native des deux écrans et une navigation gestuelle que l'on ne retrouve pas dans les versions classiques de Windows.