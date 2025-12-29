Ce fork de Windows abandonné par Microsoft peut redonner vie à votre Surface Duo

Souvenez-vous, le Surface Duo, ce smartphone pliable présenté par Microsoft en 2020. Oui, il est bien mort et enterré. Mais si vous jouez les Frankenstein, vous pouvez peut-être lui redonner quelques soupçons de vie. Andromeda OS, le système d'exploitation Windows initialement prévu pour le Surface Duo avant d'être abandonné au profit d'Android, peut désormais être téléchargé et installé sur l'appareil.
Si le Surface Duo a été livré avec Android, ce n'était pas vraiment l'objectif de base de Microsoft. Dès 2018, l'éditeur développait en interne "Andromeda", une version modulaire de Windows conçue pour gommer la frontière entre le PC et le mobile sur ce format à double écran. Un projet abandonné, mais qu'une poignée de passionnés ont continué à développer.
Ils ont achevé le travail de Microsoft
Le projet Andromeda a finalement été sacrifié, Microsoft préférant lancer son appareil sous l'écosystème de Google en 2020. Pourtant, le code ne meurt jamais vraiment. Des traces de cet OS fantôme subsistaient dans le firmware des premiers modèles, et des prototypes fonctionnels ont récemment refait surface sur des marchés de seconde main. C'est à partir de ces vestiges que la communauté a pu extraire et reconstituer le système d'exploitation d'origine.
Comme le rapporte XDA Developers, il est aujourd'hui possible de télécharger et d'installer cette version inachevée de Windows. Loin d'être une simple curiosité visuelle, le système offre une interface qui rappelle celle de Windows Phone, avec une gestion native des deux écrans et une navigation gestuelle que l'on ne retrouve pas dans les versions classiques de Windows.
Cette prouesse technique est largement attribuable au projet WOA (Windows on ARM) et au développeur Gustave Monce. Nous rapportions déjà en 2022 qu'il avait réussi le tour de force d'installer une version fonctionnelle de Windows 11 sur ce même Surface Duo. Cette fois, il ne s'agit plus d'adapter un OS existant, mais de faire revivre celui qui était légitimement prévu pour le matériel.
L'opération reste néanmoins délicate et s'adresse à un public averti. L'installation requiert l'utilisation de l'outil "WOA Device Manager" et des manipulations complexes qui effaceront intégralement votre partition Android. Si l'aventure vous tente, un guide détaillé est disponible sur GitHub pour transformer votre appareil en véritable pièce de musée fonctionnelle.