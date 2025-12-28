Rien ne va plus entre Free et la municipalité de Martigues, dans le sud de la France. Les deux partenaires sont de plus en plus en guerre quant à l'installation de trois antennes Free Mobile : une antenne en zone agricole, une de 30 mètres et une autre de 42 mètres.

Le conflit est arrivé à un point tel que la municipalité a publié un communiqué à la mi-décembre. Il y est dénoncé un chantier mené « au mépris des demandes de la collectivité pour préserver les paysages, l'environnement et la qualité de vie des riverains » et « sans réelle concertation préalable ».