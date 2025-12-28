Free ne l'a pas toujours facile quand l'opérateur veut installer ses antennes mobiles. Ça peut même quelques fois finir en clash avec les autorités locales.
L'opérateur téléphonique Free est particulièrement bien placé dans l'offre 5G, comme on peut le voir avec l'activation automatique de la 5G+ il y a quelques mois sur le téléphone de ses abonnés (quand il est compatible, évidemment). Une qualité qui demande le déploiement intensif d'antennes, ce à quoi s'active Free. Et avec peut-être un peu trop de zèle dans un coin de la France.
La ville de Martigues dénonce Free, qui installerait ses antennes comme elle le veut
Rien ne va plus entre Free et la municipalité de Martigues, dans le sud de la France. Les deux partenaires sont de plus en plus en guerre quant à l'installation de trois antennes Free Mobile : une antenne en zone agricole, une de 30 mètres et une autre de 42 mètres.
Le conflit est arrivé à un point tel que la municipalité a publié un communiqué à la mi-décembre. Il y est dénoncé un chantier mené « au mépris des demandes de la collectivité pour préserver les paysages, l'environnement et la qualité de vie des riverains » et « sans réelle concertation préalable ».
La police municipale est finalement envoyée sur le chantier
Des mots qui été accompagnés d'actes. Car durant ce mois de décembre, la police municipale a tout simplement été sollicité pour stopper un chantier, qui avait lieu « malgré la demande de suspension des opérations ». Il y est ajouté que « la société ne disposait ni de l'autorisation préfectorale obligatoire, ni au titre du droit des sols ».
Du côté de Free Mobile, on dénonce une mauvaise volonté de la Ville, l'opérateur expliquant que « toutes les solutions proposées ont été refusées par la commune ces trois dernières années, sans alternatives ». Ce que la municipalité contredit, affirmant « ne pas s'opposer aux antennes mais à l'absence de dialogue de la part d'un seul opérateur ». Alors, comment cette affaire va-t-elle finir ?