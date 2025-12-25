C'est ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Alors que le monde de la tech avait les yeux rivés sur les ventes de fin d'année, Tim Cook a profité de la trêve des confiseurs pour signer un chèque personnel de près de 3 millions de dollars le 22 décembre 2025. Son objet de convoitise n'est pas une obscure pépite de la Silicon Valley, mais bien 50 000 actions de l'équipementier Nike. Ce geste est loin d'être anodin pour celui qui siège au conseil d'administration du géant du sport depuis 2005 et qui en connaît les moindres rouages.