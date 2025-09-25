La star du rugby français Antoine Dupont a rencontré Tim Cook, le grand patron d'Apple directement à Cupertino, siège de la firme à la pomme. Une surprenante rencontre, entre sport et technologie.
Quel était le but réel de la rencontre entre Antoine Dupont et Tim Cook, en marge de la keynote Apple du 9 septembre dernier ? Nous ne le serons sans doute pas, toujours est-il que le capitaine du XV de France était l'invité surprise de l'évènement phare de la société américaine. Sur le site de Cupertino, Antoine Dupont a échangé avec Tim Cook, le boss de la maison, sur l'innovation technologie dans le sport et la santé. De quoi créer des passerelles inattendues entre deux univers qui ne semblent finalement plus si éloignés.
Quand Antoine Dupont débarque dans le temple d'Apple
Le Steve Jobs Theater de Cupertino n'avait jamais accueilli de rugbyman français. Antoine Dupont y était pourtant, aux côtés de Travis Scott et du Youtuber star MrBeast, pour assister à la grand-messe technologique de la marque à la pomme. Le champion olympique, qui a avoué que son anglais restait work in progress, a tenté de montrer que sa présence dans ce temple de l'innovation, n'avait rien du hasard.
Tim Cook semblait ravi de cette rencontre improbable avec le phénomène du rugby tricolore, immortalisée par le média sportif L'Équipe, invité sur place. Lors d'un dîner la veille, les deux hommes avaient déjà échangé quelques mots, mais c'est au sommet de l'Apple Park que la vraie discussion a eu lieu. Avec vue plongeante sur ce campus futuriste à 5 milliards de dollars, l'atmosphère se prêtait aux confidences.
L'échange a dérivé sur le management et le leadership, deux sujets qui passionnent autant le dirigeant californien que le capitaine du Stade toulousain. « Il fait les choses très bien sans mes conseils », a glissé Tim Cook avec modestie, avant de partager sa philosophie, qui consiste à écouter deux fois plus qu'on ne parle, et s'entourer de personnes intelligentes et passionnées.
Pour discuter de l'importance de la data dans le sport
Au-delà des politesses, la conversation s'est rapidement orientée vers l'impact des nouvelles technologies sur le sport et la santé. Pour Tim Cook, c'est même le futur héritage d'Apple. L'entreprise veut démocratiser l'accès aux données de santé grâce à des objets connectés comme l'Apple Watch, capable de détecter troubles cardiaques et apnée du sommeil.
Antoine Dupont, qui est actuellement en rééducation après sa seconde rupture des ligaments croisés, dit comprendre ces enjeux. « Les technologies et la data peuvent aider à s'entraîner plus malin, à jouer plus longtemps », confie-t-il. Il est vrai que nombreux sont désormais les sports où des athlètes parviennent à briller encore à 40 ans. De là à dire que ce sera grâce à une Apple Watch, ne poussons pas le bouchon un peu trop loin. Mais des géants de la Tech, comme Amazon Web Services, qui accompagnent la F1 ou encore des équipes cyclistes professionnelles, ont compris l'importance de la data pour aider les sportifs à progresser.
Cette rencontre californienne s'inscrit aussi dans la stratégie américaine de Dupont. Actionnaire-ambassadeur du Rugby Football Club Los Angeles depuis mai 2025, il mise sur l'émergence du rugby outre-Atlantique avant les Coupes du monde de 2031 et 2033. Une vision partagée par Cook, admiratif de "la passion des Américains pour le sport" et de leur capacité à élever leurs athlètes au rang d'icônes.