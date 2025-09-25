Antoine Dupont, qui est actuellement en rééducation après sa seconde rupture des ligaments croisés, dit comprendre ces enjeux. « Les technologies et la data peuvent aider à s'entraîner plus malin, à jouer plus longtemps », confie-t-il. Il est vrai que nombreux sont désormais les sports où des athlètes parviennent à briller encore à 40 ans. De là à dire que ce sera grâce à une Apple Watch, ne poussons pas le bouchon un peu trop loin. Mais des géants de la Tech, comme Amazon Web Services, qui accompagnent la F1 ou encore des équipes cyclistes professionnelles, ont compris l'importance de la data pour aider les sportifs à progresser.