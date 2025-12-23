L'opérateur Free a confirmé travailler sur l'assistance vocale pour son application Free TV. La fonctionnalité, très attendue, tarde à arriver en raison de problèmes techniques encore non résolus.
L'assistant vocal débarque sur Free TV. Enfin... presque. L'opérateur de Xavier Niel vient de confirmer, d'après Univers Freebox, que ses équipes planchent activement sur cette nouveauté qui simplifiera la navigation dans l'application. Le problème, c'est que des instabilités persistent et retardent le lancement. Pour l'instant, il est impossible de savoir quand les abonnés pourront commander leur télé d'un simple « OK Free ».
L'assistance vocale Free TV retardée par des bugs techniques
Oui, Free travaille bel et bien sur l'assistance vocale pour Free TV. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de piloter entièrement l'interface par la voix, sans toucher la télécommande. Qu'il s'agisse du changement de chaîne, de la recherche de contenu ou de l'accès aux réglages, tout devrait pouvoir se faire vocalement pour une expérience vantée comme plus simple et intuitive.
Sauf que le projet patine un petit peu. Selon l'assistance Free TV, des instabilités techniques obligent les équipes à mener des analyses approfondies avant d'envisager tout déploiement définitif. L'opérateur préfère prendre son temps, plutôt que de lancer une fonction bancale.
Aucune date n'est annoncée, mais Free promet de communiquer dès que la nouveauté sera prête. En attendant, la bonne vieille télécommande reste d'actualité.
Free TV rattraperait son retard sur les autres players
Il est à noter que Free propose déjà la commande vocale sur d'autres équipements. Ceux qui disposent du player Devialet bénéficient nativement de cette fonction, tout comme le player de la Freebox Révolution, qui nécessite toutefois une manipulation spécifique pour l'activer. Free TV fait donc cavalier seul sans cette option pourtant devenue courante ailleurs chez l'opérateur.
L'arrivée de l'assistance vocale comblerait donc un vrai manque. D'autant que l'application Free TV fonctionne sur une multitude de supports (box Android, smartphones, tablettes et autres). Pour ceux qui ont pris l'habitude de parler à leurs appareils, ce sera enfin possible avec Free TV. Reste à voir combien de temps il faudra patienter.