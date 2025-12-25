C'est désormais acté, la première voiture électrique issue de la structure créée conjointement par Sony et Honda disposera d'une fonction taillée pour les joueurs, à savoir la possibilité de streamer ses jeux PS5 et PS4 à bord.
C'était il y a plus de 3 ans maintenant, les géants Sony et Honda créaient la coentreprise Sony Honda Mobility, capitalisée à hauteur de 10 milliards de yens, en vue de mettre au point une nouvelle marque commune : AFEELA. Aujourd'hui, Sony confirme une fonctionnalité aussi étonnante qu'attendue pour le premier véhicule à venir l'année prochaine.
Le streaming PS4/PS5 confirmé à bord de la future AFEELA 1
Dans un communiqué officiel, Sony Honda Mobility annonce devenir le premier constructeur à proposer un véhicule intégrant nativement le Remote Play de PlayStation. À l’image du PlayStation Portal, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de diffuser leurs jeux PS5 et PS4 directement à bord d’un véhicule AFEELA.
Contrairement aux services de cloud gaming toutefois, il ne s’agit pas ici de jeu en streaming à distance depuis des serveurs, mais bien de Remote Play. Le véhicule se connectera ainsi à la console PS4 ou PS5 du domicile afin d’afficher et de faire tourner les jeux installés localement sur celle-ci.
Lancement prévu en 2026 ?
« Avec l’arrivée de PS Remote Play, AFEELA concrétise sa vision de la mobilité en métamorphosant l’espace de déplacement en un lieu immersif et émotionnel. Cette intégration marque une nouvelle étape en enrichissant l’expérience de voyage des passagers, désormais portée à un niveau de divertissement inédit », explique Izumi Kawanishi, président et directeur des opérations chez Sony Honda Mobility.
Certains regretteront toutefois l’absence d’une véritable architecture PS5 embarquée, qui aurait permis de jouer localement aux titres PS5 et PS4 et d’offrir ainsi une expérience optimale, indépendante des contraintes réseau. Le recours au Remote Play reste en effet étroitement lié à la qualité et à la stabilité de la connexion.
Un choix d’autant plus discutable que le premier véhicule AFEELA pourrait être commercialisé aux alentours des 90 000 dollars, un positionnement tarifaire pour lequel l’intégration d’une console PlayStation 5 n’aurait sans doute pas été un obstacle majeur.
« Qu’il s’agisse de patienter à l’arrêt ou d’occuper les passagers lors d’un long trajet, les fonctionnalités intégrées d’AFEELA permettent de profiter de l’écosystème PlayStation directement depuis l’habitacle du véhicule », explique AFEELA, sans préciser si une manette DualSense sera fournie avec le véhicule ou non.
Les premières livraisons de cette étonnante AFEELA 1 devraient avoir lieu dans le courant de l'année 2026.
