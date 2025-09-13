Microsoft et LG unissent leurs forces pour intégrer le Xbox Cloud Gaming dans les véhicules connectés équipés de la plateforme Automotive Content Platform (ACP). Cette collaboration permet aux abonnés Game Pass Ultimate de profiter de leurs jeux Xbox directement depuis l’écran embarqué du véhicule.
Depuis quelques longs mois déjà, Xbox n'en finit plus d'étendre son service de jeu en streaming à des appareils divers et variés. Aujourd'hui, votre smartphone, votre Smart TV, votre ordinateur ou, encore, votre tablette « est une Xbox ». La prochaine étape ? Votre voiture. Oui, oui.
Une Xbox qui fait (aussi) « vroom »
C'est une nouvelle fois au travers du partenaire LG que Microsoft a annoncé l'arrivée de son cloud gaming au sein des véhicules équipés de l'interface Automotive Content Platform (ACP). À noter que l'ensemble transitera directement par la connexion réseau du véhicule.
Concrètement, les détenteurs d’un abonnement Game Pass Ultimate auront la possibilité de jouer directement depuis l’écran intégré du véhicule. Que l’on soit en attente lors de la recharge d’une voiture électrique ou en plein trajet (pour divertir les passagers), l’expérience promet d'être « fluide et accessible » selon LG.
La marque vise un total de 20 millions de véhicules équipés du système ACP (sous webOS) d'ici 2030.
Le catalogue Xbox Game Pass accessible, mais pas seulement
Le catalogue Xbox Game Pass ne sera pas le seul disponible, puisque certains jeux pourront également être lancés via la fonction Cloud, à condition bien sûr pour l'utilisateur de posséder ceux-ci dans sa bibliothèque.
Il suffit d’une manette Bluetooth compatible : une fois connectée, il ne reste qu’à lancer l’application Xbox, se connecter à son compte personnel et profiter instantanément de l’ensemble du catalogue de jeux disponibles via le cloud.
Du côté de chez Microsoft, on explique : « Notre collaboration avec LG est le dernier exemple de l’expansion de Xbox vers de nouveaux horizons, en s’appuyant sur des partenariats qui offrent déjà le Xbox Cloud Gaming sur les appareils mobiles, les PC et les téléviseurs. » Parallèlement, LG a également annoncé l'arrivée de l'indispensable Zoom sur son Automotive Content Platform.
La fonctionnalité ACP est déjà disponible sur les modèles Kia EV3 commercialisés en Europe. Cette plateforme permet d’accéder à des contenus numériques directement depuis l’écran du véhicule, offrant une expérience connectée plus riche pour les conducteurs et passagers.
Kia prévoit d’étendre rapidement cette compatibilité aux EV4, EV5 ainsi qu’au Sportage, renforçant ainsi l’intégration de services numériques avancés dans l’ensemble de sa gamme électrique et hybride.
