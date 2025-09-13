Concrètement, les détenteurs d’un abonnement Game Pass Ultimate auront la possibilité de jouer directement depuis l’écran intégré du véhicule. Que l’on soit en attente lors de la recharge d’une voiture électrique ou en plein trajet (pour divertir les passagers), l’expérience promet d'être « fluide et accessible » selon LG.

La marque vise un total de 20 millions de véhicules équipés du système ACP (sous webOS) d'ici 2030.