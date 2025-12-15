Il y a des succès qui semblent venir de nulle part. C'est le cas de cette publicité d'Intermarché, qui prend la forme d'un conte de Noël, et qui cartonne partout dans le monde.
Dans 10 jours, c'est Noël, avec toutes les soirées et les nombreux cadeaux qui vont avec. Un moment toujours très particulier donc pour les distributeurs, qui doivent chercher à vendre le plus possible à des clients assez ouverts à l'achat à cette période de l'année. Et certains ne manquent pas d'imagination dans ce domaine, comme le montre ce conte de Noël d'Intermarché.
Intermarché s'empare d'internet avec son nouveau conte de Noël
Pour les Français, Intermarché, c'est les Mousquetaires. Mais en cette période de Noël, l'enseigne de distribution devrait plutôt être synonyme de créatrice d'une superbe publicité, publiée il y a une dizaine de jours.
Il s'agit d'un conte de Noël nous narrant la transformation du loup, qui, voulant échapper à sa solitude de prédateur, entame une lente reconversion végétarienne, à base de fruits, de légumes et de champignons. Toujours fui dans son périple par les autres animaux de la forêt, à cause de plusieurs qui pro quo, il finit pourtant par être accepté au festin commun. Un conte qui a fait chavirer internet.
Une publicité qui a cumulé plus de 600 millions de vues
En effet, à ce jour, la vidéo sur YouTube a déjà fait plus de 2,4 millions de vues (elle a été postée le 6 décembre dernier). Les commentaires qui la suivent sont dithyrambiques, certains internautes affirmant avoir cherché pour la première fois de leur vie une publicité, quand d'autres, encore plus laudateurs, ont comparé Intermarché à Disney.
Le succès est d'ailleurs mondial, avec plus de 600 millions de vues cumulées par la publicité, selon l'agence Romance, à l'origine de ce concept. Elle a ainsi fait un carton dans d'autres grandes nations étrangères comme les États-Unis ou le Japon.
Ce conte de Noël est le produit d'un long travail de six mois, avec 60 à 70 artistes qui ont participé à ce projet, réalisé intégralement à la main - ce qui est notable à l'ère de la tentation de l'IA. C'est le studio français Illogic Studios qui s'est chargé de la réalisation.