En effet, à ce jour, la vidéo sur YouTube a déjà fait plus de 2,4 millions de vues (elle a été postée le 6 décembre dernier). Les commentaires qui la suivent sont dithyrambiques, certains internautes affirmant avoir cherché pour la première fois de leur vie une publicité, quand d'autres, encore plus laudateurs, ont comparé Intermarché à Disney.

Le succès est d'ailleurs mondial, avec plus de 600 millions de vues cumulées par la publicité, selon l'agence Romance, à l'origine de ce concept. Elle a ainsi fait un carton dans d'autres grandes nations étrangères comme les États-Unis ou le Japon.

Ce conte de Noël est le produit d'un long travail de six mois, avec 60 à 70 artistes qui ont participé à ce projet, réalisé intégralement à la main - ce qui est notable à l'ère de la tentation de l'IA. C'est le studio français Illogic Studios qui s'est chargé de la réalisation.