Le Microsoft Store regroupe donc désormais quelque 400 thèmes dans une page unique, dont une petite trentaine de thèmes inédits dévoilés pour l’occasion. Sans surprise, les collections tournent autour de visuels liés à des jeux, de séries de paysages ou de compositions graphiques plus travaillées que l’on peut activer en un clic pour ajuster l’ambiance du bureau sans toucher au reste de l’interface.

La nouveauté tient donc moins au contenu qu’à la manière de le présenter. Les thèmes s’offrent enfin un espace lisible, pensé pour parcourir différentes ambiances sans avoir l’impression de fouiller dans un recoin oublié. En revanche, la gestion plus fine des thèmes choisis continue de passer par les Paramètres, d’où l’on peut consulter sa collection, en changer ou réorganiser l’ensemble.

Le déploiement étant progressif, certains utilisateurs et utilisatrices devront toutefois patienter avant de voir apparaître cette rubrique.