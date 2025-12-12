Microsoft inaugure une nouvelle rubrique dédiée aux thèmes dans le Microsoft Store. Une évolution a priori anecdotique, et pourtant révélatrice de la manière dont Redmond entend reconfigurer la place que sa boutique occupe dans l’architecture Windows.
Pendant des années, les thèmes Windows ont vivoté au fond du Microsoft Store, si peu mis en valeur que seuls les plus motivés finissaient par tomber dessus. C’est désormais chose révolue, alors que Redmond vient d’officialiser une rubrique Thèmes à part entière, d’où l’on peut parcourir des sélections et appliquer un pack en un clic. Sur le fond, rien de bouleversant, puisqu’on parle toujours de collections de fonds d’écran et de couleurs d’accent somme toute classiques. Et pourtant, ce choix s’inscrit dans la manière dont Microsoft entend redéfinir le rôle de sa boutique d’applications dans Windows 11.
Une vitrine plus lisible pour les thèmes Windows
Le Microsoft Store regroupe donc désormais quelque 400 thèmes dans une page unique, dont une petite trentaine de thèmes inédits dévoilés pour l’occasion. Sans surprise, les collections tournent autour de visuels liés à des jeux, de séries de paysages ou de compositions graphiques plus travaillées que l’on peut activer en un clic pour ajuster l’ambiance du bureau sans toucher au reste de l’interface.
La nouveauté tient donc moins au contenu qu’à la manière de le présenter. Les thèmes s’offrent enfin un espace lisible, pensé pour parcourir différentes ambiances sans avoir l’impression de fouiller dans un recoin oublié. En revanche, la gestion plus fine des thèmes choisis continue de passer par les Paramètres, d’où l’on peut consulter sa collection, en changer ou réorganiser l’ensemble.
Le déploiement étant progressif, certains utilisateurs et utilisatrices devront toutefois patienter avant de voir apparaître cette rubrique.
Un Store qui change de rôle et trouve une nouvelle place dans Windows
À y regarder de plus près, ce réaménagement ne cherche pas tant à transformer la personnalisation dans Windows qu’à accompagner l’évolution du Microsoft Store. Pour rappel, les versions de test de Windows 11 intègrent désormais une page App Updates dans les Paramètres, pensée pour gérer les mises à jour sans passer par l’interface de la boutique native. La maintenance glisse donc vers le système, tandis que le Store se limite davantage à ce qu’il sait mettre en avant.
Dans ce cadre, la nouvelle rubrique Thèmes tombe sous le sens. Elle ne vise pas à élargir les possibilités visuelles, mais à clarifier ce que la boutique doit rendre visible, des contenus prêts à l’emploi, qu’ils soient signés Redmond ou issus d’éditeurs tiers. Le Microsoft Store reprend ainsi un rôle plus éditorial, tandis que tout ce qui touche de près ou de loin à la gestion et au pilotage revient au système.
