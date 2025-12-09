Samsung teste actuellement une nouvelle option de confidentialité pour sa Galerie sous One UI 8.5. Cette fonctionnalité permet de dissimuler des photos sensibles directement au sein de l'application, pour une alternative plus souple que le traditionnel Dossier Sécurisé.
Jusqu'à présent, pour protéger ses images sur un Galaxyil faut passer par le Dossier Sécurisé, un espace chiffré totalement coupé du reste du système. Samsung veut rendre ce processus plus simple en intégrant un album privé directement dans la Galerie.
Une confidentialité native sans changer d'interface
L'expérience utilisateur actuelle repose sur le Dossier Sécurisé, un conteneur numérique chiffré et totalement isolé du reste du système. Si cette méthode garantit une sécurité maximale, elle casse aussi l'ergonomie : consulter une photo privée oblige à sortir de la Galerie pour s'authentifier dans une autre application.
La nouvelle fonction "Album Privé", repérée dans la version bêta de One UI 8.5 par le blog SamMobile, gomme cette contrainte. Elle propose une solution "in-app" où les médias sensibles restent rattachés à la Galerie tout en étant retirés du flux visuel standard. L'accès se fait simplement via le bouton Menu.
Mais il ne s'agit pas simplement de masquer le cliché. Lorsqu'une photo est basculée dans cet album, elle cesse d'être référencée par le système d'exploitation pour les autres services installés. Concrètement, cela signifie qu'aucune application tierce, qu'il s'agisse d'un réseau social, d'une messagerie ou d'un service de cloud, ne pourra indexer ou afficher ces fichiers. L'idée est bien sûr d'éviter les partages accidentels lors de l'utilisation d'autres logiciels. Toutefois, le développement n'est pas encore finalisé.
Les tests actuels sur One UI 8.5 révèlent une gestion encore sommaire : l'utilisateur ne peut pas encore trier ou réorganiser manuellement l'ordre des clichés à l'intérieur de cet album. On imagine que le constructeur coréen planche sur ces aspects avant de déployer cette nouveauté plutôt bienvenue