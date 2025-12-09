L'expérience utilisateur actuelle repose sur le Dossier Sécurisé, un conteneur numérique chiffré et totalement isolé du reste du système. Si cette méthode garantit une sécurité maximale, elle casse aussi l'ergonomie : consulter une photo privée oblige à sortir de la Galerie pour s'authentifier dans une autre application.

La nouvelle fonction "Album Privé", repérée dans la version bêta de One UI 8.5 par le blog SamMobile, gomme cette contrainte. Elle propose une solution "in-app" où les médias sensibles restent rattachés à la Galerie tout en étant retirés du flux visuel standard. L'accès se fait simplement via le bouton Menu.