La version Windows 10 Enterprise LTSC 2019 repose sur la vieille mouture 1809, mais elle offre du support jusqu’en janvier 2029, soit quatre ans de répit par rapport à la fin de Windows 10 grand public. Elle reste idéale pour des configurations un peu âgées, tant que l’on reste dans la génération de processeurs qu’elle gère officiellement.​

La cuvée LTSC 2021 part d’une base plus récente, la version 21H2 de Windows 10, avec une meilleure prise en charge du matériel moderne et des fonctions de sécurité plus abouties. En contrepartie, elle s’arrête en janvier 2027, ce qui laisse deux années de marge par rapport à l’arrêt officiel d’octobre 2025, beaucoup moins confortable que les dix ans historiques que certains espéraient encore pour Windows 10.​​

Autrement dit, 2019 parle le langage de la patience, 2021 celui du compromis technique, et Microsoft garde déjà un œil sur Windows 11 LTSC pour réserver les cycles de support les plus généreux à sa génération suivante. Dans ce contexte, l’édition cachée de Windows 10 devient une sorte de plan B pour ceux qui ne veulent pas tout de suite sauter vers Windows 11 ni se contenter du support étendu payant d’un an.