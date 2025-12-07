Microsoft a officiellement tourné la page de Windows 10, pourtant une édition continue tranquillement sa vie loin des projecteurs. Dans l’ombre de Windows 11, Windows 10 Enterprise LTSC joue les agents secrets pour les machines qui refusent encore la retraite numérique.
Voilà quelques semaines maintenant que le glas a sonné pour Windows 10, abandonné officiellement par son créateur depuis octobre. Pourtant, dans les coulisses de Redmond, une édition spéciale continue de vivre, loin des regards indiscrets. Son nom de code : LTSC, pour Canal de Service à Long Terme, une promesse de longévité que Microsoft réserve à une poignée d'initiés.
Une édition secrète qui ne bouge (presque) jamais
Windows 10 Long-Term Servicing Channel a été pensé pour les machines qui n’ont pas le droit de planter, comme les équipements médicaux, les automates bancaires ou les systèmes industriels. Dans ces environnements, une mise à jour capricieuse ne fait pas seulement râler, elle peut bloquer une production entière ou une salle d’examen.
Pour tenir cette promesse, LTSC est figé sur une base de Windows 10 précise et ne reçoit ensuite que des correctifs de sécurité, pas de nouvelles fonctions ni de changements d’interface. Pas de nouvelle barre des tâches surprise, pas de refonte des paramètres un lundi matin, pas de « grande mise à jour » qui décide soudain que tel pilote ou tel logiciel ne lui plaît plus.
La conséquence est simple : cette édition garde un comportement identique pendant des années, là où un Windows 10 classique a enchaîné les évolutions jusqu’à sa fin de support. Pour les amateurs de stabilité, c’est un système qui donne l’impression de connaître déjà toutes vos manies et qui ne s’amuse plus à en changer tous les six mois.
2019 ou 2021 : le match des longévités
La version Windows 10 Enterprise LTSC 2019 repose sur la vieille mouture 1809, mais elle offre du support jusqu’en janvier 2029, soit quatre ans de répit par rapport à la fin de Windows 10 grand public. Elle reste idéale pour des configurations un peu âgées, tant que l’on reste dans la génération de processeurs qu’elle gère officiellement.
La cuvée LTSC 2021 part d’une base plus récente, la version 21H2 de Windows 10, avec une meilleure prise en charge du matériel moderne et des fonctions de sécurité plus abouties. En contrepartie, elle s’arrête en janvier 2027, ce qui laisse deux années de marge par rapport à l’arrêt officiel d’octobre 2025, beaucoup moins confortable que les dix ans historiques que certains espéraient encore pour Windows 10.
Autrement dit, 2019 parle le langage de la patience, 2021 celui du compromis technique, et Microsoft garde déjà un œil sur Windows 11 LTSC pour réserver les cycles de support les plus généreux à sa génération suivante. Dans ce contexte, l’édition cachée de Windows 10 devient une sorte de plan B pour ceux qui ne veulent pas tout de suite sauter vers Windows 11 ni se contenter du support étendu payant d’un an.
Comment Microsoft cache sa meilleure porte de sortie
Officiellement, Windows 10 LTSC ne s’adresse qu’aux entreprises via des licences en volume, ce qui explique pourquoi aucun bouton « Télécharger » n’apparaît dans les pages classiques de Windows. Pour l’obtenir, il faut passer par des revendeurs spécialisés qui commercialisent ces licences issues des programmes professionnels, parfois à des tarifs bien inférieurs à l’achat d’un nouveau PC.
L’installation n’a rien de magique : elle demande en général une réinstallation complète, sans mise à niveau directe depuis une édition Famille ou Pro, ce qui suppose sauvegarde, clé USB d’installation et un peu de patience. Mais pour qui a déjà exploré toutes les astuces pour prolonger les mises à jour critiques de Windows 10 ou s’est longuement interrogé sur que faire avant la fin du support de Windows 10, cette gymnastique technique n’a plus grand-chose d’effrayant.
Au fond, Windows 10 LTSC illustre à merveille ce paradoxe : Microsoft enterre Windows 10 à grand renfort de communication, tout en laissant survivre en coulisses une édition plus sobre, plus durable et très convoitée par les utilisateurs avancés. Entre le support étendu d’un an réservé aux plus motivés et cette branche longue durée soigneusement tenue à distance du grand public, Windows 10 continue de hanter le paysage logiciel alors même que son épitaphe officielle est déjà gravée.