Discord Checkpoint apparaît automatiquement lors de l'ouverture de l'application. Sur les versions ordinateur et web, une grande boîte verte s'affiche en haut à droite de l'écran. Les utilisateurs peuvent également repérer une icône en forme de drapeau avec une coche à côté de leur boîte de réception. Sur mobile, le récapitulatif se présente dès le lancement de l'application.

Les données révélées incluent le nombre total de messages envoyés dans l'année, avec une comparaison au classement mondial. La plateforme indique qui plus est quel serveur a été le plus visité et quels émojis ont été les plus fréquemment utilisés. Une fonction particulière permet de découvrir la personne avec qui l'utilisateur a échangé le plus de messages privés, avec la possibilité de lui envoyer directement une notification pour l'en informer.