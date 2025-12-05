Discord s'empare du concept Spotify Wrapped avec Checkpoint. Le service révèle l'activité complète des joueurs en 2025 : volume de messages, classement mondial, serveurs privilégiés… Aucune donnée n'est épargnée.
Alors que l'année 2025 est sur le point de s'achever, la plateforme Discord vient d'introduire Checkpoint. À l'instar des bilans annuels popularisés par d'autres services, ce récapitulatif permet aux joueurs de consulter leur activité sur la plateforme tout au long de l'année. Cette nouveauté affiche le nombre de messages envoyés, les serveurs les plus fréquentés et même les émojis privilégiés par chaque utilisateur.
Discord : un bilan détaillé de l'activité utilisateur inspiré de Spotify Wrapped
Discord Checkpoint apparaît automatiquement lors de l'ouverture de l'application. Sur les versions ordinateur et web, une grande boîte verte s'affiche en haut à droite de l'écran. Les utilisateurs peuvent également repérer une icône en forme de drapeau avec une coche à côté de leur boîte de réception. Sur mobile, le récapitulatif se présente dès le lancement de l'application.
Les données révélées incluent le nombre total de messages envoyés dans l'année, avec une comparaison au classement mondial. La plateforme indique qui plus est quel serveur a été le plus visité et quels émojis ont été les plus fréquemment utilisés. Une fonction particulière permet de découvrir la personne avec qui l'utilisateur a échangé le plus de messages privés, avec la possibilité de lui envoyer directement une notification pour l'en informer.
Des données qui peuvent être partagées pour « célébrer vos réalisations de 2025 »
À l'issue de la consultation du récapitulatif, Discord offre un avatar exclusif à chaque utilisateur. La plateforme génère également un résumé condensé et partageable, tout en masquant l'identité de la personne la plus contactée en message privé.
Discord en a par ailleurs profité pour communiquer ses propres records. Ainsi, League of Legends conserve sans surprise sa position de jeu le plus populaire sur la plateforme pour la seizième année consécutive. REPO s'est imposé comme le jeu indépendant favori, tandis que Rematch a obtenu le titre de meilleure percée. Trois communautés ont reçu le label « serveur remarquable », à savoir Minecraft, Genshin Impact et Marvel Rivals.
Discord Checkpoint marque la première incursion de la plateforme dans les bilans annuels. Pour rappel, les données peuvent être partagées, permettant aux utilisateurs de consulter et diffuser leur activité tout au long de cette année 2025. Comme annoncé par Discord via son site officiel, le déploiement de la fonctionnalité s'effectuera progressivement durant les prochains jours.
