Microsoft a récemment remanié sa liste de processeurs compatibles Windows 11 en classant les puces Intel par séries plutôt que par modèles. Cette refonte crée toutefois de la confusion en excluant des processeurs officiellement supportés et en suggérant la compatibilité de puces pourtant incompatibles.
La documentation officielle de Microsoft fournit une liste des processeurs pris en charge par Windows 11, permettant aux utilisateurs de vérifier quelles puces peuvent exécuter le système d'exploitation sans recourir à des ajustements ou à des contournements des exigences système. Ces documents sont actualisés périodiquement, soit pour ajouter de nouvelles puces, soit pour en retirer d’anciennes. Cependant, la dernière mise à jour de la liste des processeurs Intel pose un véritable problème de lisibilité.
Windows 11 : Intel adopte une classification par séries et sème la confusion
La documentation ne détaille plus individuellement chaque processeur Intel compatible, comme le Core i7-8700K ou le Core i9-9900K. La firme de Redmond privilégie désormais une organisation par gammes avec renvoi vers le site Intel Arc, mentionnant par exemple l'Intel Core i7 (14ᵉ génération) ou l'Intel Core 7000X Series. Cette méthode pose problème car elle exclut certaines puces officiellement prises en charge tout en laissant penser que des processeurs incompatibles peuvent exécuter Windows 11.
L'exemple du processeur Intel Core i7-7820HQ illustre parfaitement le problème : il s'agit de l'unique puce Kaby Lake officiellement compatible avec Windows 11, celle-ci équipant le Surface Studio 2 de Microsoft. Pourtant, ce processeur a disparu de la liste actualisée, alors que l'appareil qui l'intègre prend toujours en charge le système d'exploitation.
Autre incohérence : la documentation mentionne la série Intel Celeron 3000 comme officiellement supportée, suggérant ainsi la compatibilité de l'ensemble de cette gamme qui comprend des modèles datant de 2015. Dans les faits, un seul processeur sur les dix que compte cette série peut réellement exécuter Windows 11 : le Celeron 3867U.
Les processeurs AMD et Qualcomm épargnés par le changement (pour l'instant)
Pour l'instant, seule la liste des processeurs Intel a subi cette modification. Les documentations AMD et Qualcomm continuent de répertorier chaque puce prise en charge individuellement, malgré l'absence de mise à jour depuis un moment. Les séries Snapdragon X Elite, les processeurs Ryzen de 9ᵉ génération d'AMD ou encore les dernières puces Threadripper ne figurent pas dans les listes actuelles.
Voici ce qu'indique Microsoft dans sa documentation : « Les processeurs des générations suivantes, y compris ceux qui respectent les mêmes principes, seront considérés comme compatibles, même s'ils ne figurent pas explicitement dans la liste. Il est probable que cette liste ne reflète pas les dernières nouveautés des fabricants entre deux mises à jour. Les listes de processeurs seront mises à jour à chaque nouvelle version de Windows. »
D’après les indications fournies par le géant américain, l’absence de modèles récents n’est donc pas nécessairement problématique. En revanche, la nouvelle présentation des processeurs Intel risque de perturber les utilisateurs disposant d’un matériel plus ancien, notamment ceux qui s’interrogent sur la transition entre Windows 10 et Windows 11.
