La documentation ne détaille plus individuellement chaque processeur Intel compatible, comme le Core i7-8700K ou le Core i9-9900K. La firme de Redmond privilégie désormais une organisation par gammes avec renvoi vers le site Intel Arc, mentionnant par exemple l'Intel Core i7 (14ᵉ génération) ou l'Intel Core 7000X Series. Cette méthode pose problème car elle exclut certaines puces officiellement prises en charge tout en laissant penser que des processeurs incompatibles peuvent exécuter Windows 11.

L'exemple du processeur Intel Core i7-7820HQ illustre parfaitement le problème : il s'agit de l'unique puce Kaby Lake officiellement compatible avec Windows 11, celle-ci équipant le Surface Studio 2 de Microsoft. Pourtant, ce processeur a disparu de la liste actualisée, alors que l'appareil qui l'intègre prend toujours en charge le système d'exploitation.

Autre incohérence : la documentation mentionne la série Intel Celeron 3000 comme officiellement supportée, suggérant ainsi la compatibilité de l'ensemble de cette gamme qui comprend des modèles datant de 2015. Dans les faits, un seul processeur sur les dix que compte cette série peut réellement exécuter Windows 11 : le Celeron 3867U.