Alors que Microsoft prépare sa prochaine grande partition pour Windows, AMD vient siffler la fin de l'inquiétude. Non, votre fidèle processeur Ryzen ne sera pas mis au rebut, même si l'intelligence artificielle s'invite à la fête.
Le spectre d'une obsolescence programmée plane toujours à l'approche d'un nouveau Windows. Après un onzième opus qui avait laissé de nombreuses configurations sur le carreau, la question brûlait toutes les lèvres : Windows 12 sera-t-il encore plus sélectif ? AMD a décidé de mettre les pieds dans le plat et de rassurer sa communauté : la transition se fera en douceur, ou presque.
AMD, le bon camarade
Pendant que Microsoft sème des indices, entretenant le mystère sur ce futur Windows 12 ou sur une simple évolution majeure de Windows 11, AMD a choisi la transparence. Le message est clair : pas question de vous forcer à renouveler votre matériel si celui-ci est encore vaillant. Les possesseurs de puces Ryzen, y compris celles de la série 5000, peuvent respirer : leur machine restera dans la course.
Cette prise de parole est une bouffée d'air frais. Elle tranche avec la communication plus rigide de Microsoft qui, pour Windows 11, avait érigé des barrières techniques comme le fameux module de plateforme sécurisée, ou TPM 2.0, et une liste de processeurs compatibles assez restrictive. AMD adopte une posture plus conciliante, presque complice avec ses utilisateurs.
L'IA, nouveau chef d'orchestre
Ne nous y trompons pas, si AMD se montre rassurant, c'est que le véritable enjeu est ailleurs. Le cœur de la bataille pour Windows 12 se jouera sur le terrain de l'intelligence artificielle. Pour faire tourner toutes les nouvelles fonctionnalités que Microsoft nous prépare, une simple puce ne suffira plus puisqu'il faudra lui assortir un processeur neuronal (NPU).
Sur ce point, AMD a une belle longueur d'avance. Ses processeurs les plus récents, équipés de l'architecture XDNA, sont déjà prêts à discuter le bout de gras avec l'IA de Windows. Ces puces sont conçues pour gérer localement des tâches complexes, comme l'amélioration de votre image en visioconférence, sans faire appel à des serveurs distants.
Votre processeur plus ancien pourra donc lancer Windows 12, mais il ne pourra pas suivre toute la conversation. Les fonctions avancées liées à l'IA risquent de lui passer au-dessus de la tête. En somme, AMD assure la compatibilité pour tous, mais réserve l'expérience complète aux configurations les plus récentes et équipées pour le futur. Une manière habile de ne laisser personne sur le bord de la route, tout en nous faisant gentiment de l'œil pour nous inciter à basculer vers sa nouvelle génération.