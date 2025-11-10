Pendant que Microsoft sème des indices, entretenant le mystère sur ce futur Windows 12 ou sur une simple évolution majeure de Windows 11, AMD a choisi la transparence. Le message est clair : pas question de vous forcer à renouveler votre matériel si celui-ci est encore vaillant. Les possesseurs de puces Ryzen, y compris celles de la série 5000, peuvent respirer : leur machine restera dans la course.

Cette prise de parole est une bouffée d'air frais. Elle tranche avec la communication plus rigide de Microsoft qui, pour Windows 11, avait érigé des barrières techniques comme le fameux module de plateforme sécurisée, ou TPM 2.0, et une liste de processeurs compatibles assez restrictive. AMD adopte une posture plus conciliante, presque complice avec ses utilisateurs.