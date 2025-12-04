Lors d'un échange avec Linus Sebastian de la chaîne YouTube Linus Tech Tips pendant l'assemblage d'un PC, Linus Torvalds a livré une analyse inattendue des causes réelles des plantages sous Windows. « Je suis convaincu que toutes les blagues sur l'instabilité de Windows et les écrans bleus, je crois que ce n'est plus un écran bleu maintenant, un gros pourcentage de ceux-ci n'étaient pas réellement des bugs logiciels. Un gros pourcentage de ceux-ci sont dus au matériel qui n'est pas fiable », a déclaré le développeur.

Torvalds a particulièrement insisté sur l'importance de l'ECC (Error Correcting Code) dans les ordinateurs, dont l'absence peut entraîner des problèmes de mémoire graves. Il a également souligné que les joueurs qui pratiquent l'overclocking de leurs composants sont davantage exposés à ces erreurs, rendant leurs systèmes moins stables.