Vos écrans bleus ne seraient pas toujours liés à des défauts de Windows. Linus Torvalds, créateur de Linux, affirme que l’origine de ces arrêts intempestifs provient souvent d’un matériel peu fiable.
Les erreurs BSoD (Blue Screen of Death) sont depuis longtemps associées au système d'exploitation de Microsoft. Ces écrans, conçus pour alerter les utilisateurs d'une défaillance système critique susceptible de provoquer un plantage et un redémarrage forcé, ont valu à Windows d'être régulièrement moqué par les utilisateurs. Pourtant, selon le fondateur de Linux lui-même, la responsabilité de ces dysfonctionnements pourrait ne pas incomber au logiciel.
Selon le père de Linux, le matériel serait le principal responsable des écrans bleus
Lors d'un échange avec Linus Sebastian de la chaîne YouTube Linus Tech Tips pendant l'assemblage d'un PC, Linus Torvalds a livré une analyse inattendue des causes réelles des plantages sous Windows. « Je suis convaincu que toutes les blagues sur l'instabilité de Windows et les écrans bleus, je crois que ce n'est plus un écran bleu maintenant, un gros pourcentage de ceux-ci n'étaient pas réellement des bugs logiciels. Un gros pourcentage de ceux-ci sont dus au matériel qui n'est pas fiable », a déclaré le développeur.
Torvalds a particulièrement insisté sur l'importance de l'ECC (Error Correcting Code) dans les ordinateurs, dont l'absence peut entraîner des problèmes de mémoire graves. Il a également souligné que les joueurs qui pratiquent l'overclocking de leurs composants sont davantage exposés à ces erreurs, rendant leurs systèmes moins stables.
Des écrans bleus… désormais noirs
Face à ces problèmes récurrents, Microsoft a récemment modifié l'apparence de son célèbre écran d'erreur bleu en optant pour une version noire bien plus sobre. Cette modification n'est pas seulement esthétique, elle vise également à garantir que les logiciels de sécurité tiers respectent les nouvelles règles établies pour empêcher les mises à jour et pilotes défectueux de compromettre le système d'exploitation.
S'il est coutume de se moquer de Windows pour ses bugs, pour Linus Torvalds, vos écrans bleus découlent souvent d’un matériel défaillant plutôt que de l'OS lui-même. Quoi qu'il en soit, ces derniers sont indéniablement devenus un élément emblématique (et indissociable) de Windows à travers les âges et les itérations.
