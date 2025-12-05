Google nous livre aujourd'hui les mots clés les plus recherchés en France en 2025. Et on peut voir que les Français sont assez curieux !
Comme chaque année, Google nous offre un aperçu de ce qui intéresse le plus les Français en nous offrant un panorama des recherches les plus fréquentes faites par eux. L'an dernier, c'était le sport surtout qui dominait les cerveaux. Cette année, c'est un peu différent.
Les Français autant intéressés par leur pays que par l'international
Qu'ont cherché les Français sur le web cette année ? Quand on regarde le top 10, on voit que, comme souvent, c'est le sport qui arrive en premier, avec la Coupe du monde des clubs. Mais derrière, c'est la mort de plusieurs personnalités (Thierry Ardisson en numéro 3, Jean-Marie Le Pen en numéro 8) qui les a plutôt poussés à rechercher plus d'informations.
Mais la situation internationale a aussi eu son importance, comme le montre la quatrième place de l'Iran, et la dixième parle de Charlie Kirk, le commentateur politique américain assassiné en septembre dernier.
Au niveau des personnalités politiques françaises, on peut noter que les noms que l'on entend le plus souvent comme Jordan Bardella, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon n'ont pas tant intéressé les internautes. La famille Sarkozy, et surtout celui qui était encore un inconnu il y a peu pour beaucoup de Français, Sébastien Lecornu, ont par contre généré plus de recherches.
Niveau personnalités, on peut noter que si certaines recherches sont assez communes, d'autres illustrent l'impact des événements. Dorothée, qui n'a plus d'actualité depuis longtemps, est ainsi au sommet des recherches pour les chanteurs, grâce à la soirée hommage organisée en janvier dernier. La percée de la toute jeune Loïs Boisson à Roland-Garros, qui a atteint les demi-finales pour sa première participation, a aussi suscité énormément d'intérêt en ligne.