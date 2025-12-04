La Génération Z a placé l'activité physique au cœur de ses priorités en cette année 2025. La course à pied demeure le sport numéro un sur Strava, mais cette génération affiche également un intérêt marqué pour la diversification sportive. Les jeunes ont 75 % de chances de plus que la Génération X de déclarer qu'une course ou un événement sportif constitue leur principale motivation. La musculation connaît elle aussi un essor remarquable : la Génération Z cite cette pratique deux fois plus souvent que la génération X comme sport principal.

Les femmes participent activement à cette dynamique et ont enregistré 21 % de séances de musculation supplémentaires sur Strava en 2025 comparativement aux hommes. Par ailleurs, 54 % des utilisateurs pratiquent plusieurs types d'activités, et la marche s'impose désormais comme la deuxième activité la plus enregistrée sur la plateforme. Selon les données Runna, 86 % des utilisateurs ont réalisé un record personnel cette année, signe d'une progression constante dans leur pratique sportive.