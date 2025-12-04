La Génération Z délaisse progressivement les réseaux sociaux au profit de l'activité physique, selon le dernier rapport annuel de Strava. La plateforme révèle un changement profond dans les habitudes de cette génération, qui privilégie désormais les expériences actives et le lien social par le sport.
Le rapport annuel Year in Sport publié par Strava analyse des milliards d'activités enregistrées dans plus de 185 pays et s'appuie sur un sondage mené auprès de 30 000 personnes. Les résultats démontrent une rupture générationnelle : en 2025, les jeunes adultes ont manifesté une préférence marquée pour le mouvement plutôt que pour le temps passé devant un écran. Cette tendance se manifeste par un investissement croissant dans la course à pied, les run clubs et la musculation, transformant leur rapport au sport et à la sociabilité.
Les jeunes privilégient le sport au détriment des écrans
La Génération Z a placé l'activité physique au cœur de ses priorités en cette année 2025. La course à pied demeure le sport numéro un sur Strava, mais cette génération affiche également un intérêt marqué pour la diversification sportive. Les jeunes ont 75 % de chances de plus que la Génération X de déclarer qu'une course ou un événement sportif constitue leur principale motivation. La musculation connaît elle aussi un essor remarquable : la Génération Z cite cette pratique deux fois plus souvent que la génération X comme sport principal.
Les femmes participent activement à cette dynamique et ont enregistré 21 % de séances de musculation supplémentaires sur Strava en 2025 comparativement aux hommes. Par ailleurs, 54 % des utilisateurs pratiquent plusieurs types d'activités, et la marche s'impose désormais comme la deuxième activité la plus enregistrée sur la plateforme. Selon les données Runna, 86 % des utilisateurs ont réalisé un record personnel cette année, signe d'une progression constante dans leur pratique sportive.
Le sport, un investissement social et financier pour la Génération Z
Malgré l'impact direct de l'inflation sur 65 % d'entre eux, les jeunes continuent d'investir dans leur pratique sportive. 30 % de la Génération Z prévoient d'augmenter leurs dépenses sport en 2026, et ils sont 63 % de plus que la Génération X à privilégier les équipements connectés. Michael Martin, CEO de Strava, explique que « plus de la moitié de la Génération Z prévoit d'utiliser davantage Strava en 2026, alors que la plupart déclare utiliser Instagram et TikTok autant ou moins qu'aujourd'hui ».
Cette évolution se reflète également dans les priorités budgétaires : 64 % des jeunes préfèrent désormais acheter de l'équipement sportif plutôt que d'allouer ce budget à une sortie romantique. Ils sont aussi 39 % de plus que la Génération X à utiliser le sport pour rencontrer des personnes partageant leurs centres d'intérêt.
Une dimension communautaire qui séduit la nouvelle génération
Dans son rapport, Strava indique que les Clubs Strava ont presque quadruplé cette année pour atteindre un million au total, avec une croissance particulièrement forte pour les clubs de randonnée et les clubs de running. Les événements organisés par ces clubs ont aussi augmenté, favorisant ainsi la transformation des communautés en ligne en rencontres physiques.
Pour cette génération, le sport s'intègre même dans les vacances : ils sont 23 % de plus que la Génération X à considérer que sport et vacances sont indissociables. En matière d'équipement, l'Apple Watch reste la montre connectée la plus utilisée, tandis que 72 % des utilisateurs enregistrent leurs activités via leur smartphone.
Selon le rapport Year in Sport 2025 de Strava, plusieurs éléments expliquent ce changement de comportement chez la Génération Z, qui consacre davantage de temps à l’activité physique et moins au scroll passif. Parmi eux figurent la recherche de lien social et de communauté, la volonté d’améliorer son bien-être physique et mental, ainsi qu'une motivation accrue pour les courses et les événements sportifs.
Source : Communiqué de presse