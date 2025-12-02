Certains possesseurs d'Apple Watch Series 10 rencontrent un problème esthétique, qui semble embarrasser Apple. La preuve, la marque remplace la montre sans discussion.
Que se passe-t-il avec l'Apple Watch Series 10 ? Durant son année de commercialisation, la montre connectée de la marque américaine cuvée 2024 n'a pas fait les gros titres, hormis au moment de son lancement. Un peu plus fine, un peu plus puissante et capable, cette dernière tocante s'est inscrite dans la droite lignée de ses prédécesseurs, à un détail près. En effet, Apple a marqué le coup en proposant un nouveau coloris noir de jais qui semble poser quelques problèmes après plusieurs mois d'utilisation.
La peinture des Apple Watch Series 10 se ferait la malle après un an
C'est sur Reddit qu'un utilisateur s'est plaint d'un défaut esthétique touchant son Apple Watch Series 10 après presque un an au poignet. Des petits points argentés sont apparus sur le boitier, là où le revêtement s'est détaché.
Notre témoin s'est donc rendu immédiatement en Apple Store pour signaler le défaut, et un employé lui a expliqué qu'il n'est pas le seul à s'être plaint. Selon ce dernier, plusieurs possesseurs d'Apple Watch Series 10 Noir de Jais se sont déjà manifestés pour le même problème de décoloration, et la réponse informelle d'Apple est immédiate.
La marque remplace la montre connectée par un nouveau modèle, sans autre explication et après une rapide inspection. Un mail de l'Apple Store confirme la décision. Notre homme s'est donc rendu le lendemain dans sa boutique la plus proche, mail en main, et une Apple Watch Series 10 toute neuve lui a été remise. Tout est bien qui finit bien.
Un remplacement sans conditions en Apple Store pour les utilisateurs touchés
L'utilisateur Reddit n'avait pas d'AppleCare+, le programme d'extension de garantie de la marque, mais a pu bénéficier d'un remplacement plus d'un an après l'achat.
Le problème de décoloration semble ne concerner que les Apple Watch Series 10 Noir de jais. De notre côté, nous avons eu en main ce modèle durant un an, et n'avons pas constaté le problème. Nous nous attendions à des rayures ou des petites griffes, comme sur l'iPhone 7 Noir de jais sorti en 2016, mais à notre grande surprise, la montre connectée s'est montrée plus que très résistante et est restée en excellent état après plus d'un an au poignet.
Pour l'instant, Apple n'a pas communiqué officiellement sur ce souci de fabrication, mais si vous rencontrez le problème, il est possible que vous puissiez bénéficier d'un remplacement dans votre Apple Store le plus proche. On ne sait pas encore si les Apple Watch Series 11, disponibles également en coloris Noir de jais, sont également concernées.
