C'est sur Reddit qu'un utilisateur s'est plaint d'un défaut esthétique touchant son Apple Watch Series 10 après presque un an au poignet. Des petits points argentés sont apparus sur le boitier, là où le revêtement s'est détaché.

Notre témoin s'est donc rendu immédiatement en Apple Store pour signaler le défaut, et un employé lui a expliqué qu'il n'est pas le seul à s'être plaint. Selon ce dernier, plusieurs possesseurs d'Apple Watch Series 10 Noir de Jais se sont déjà manifestés pour le même problème de décoloration, et la réponse informelle d'Apple est immédiate.

La marque remplace la montre connectée par un nouveau modèle, sans autre explication et après une rapide inspection. Un mail de l'Apple Store confirme la décision. Notre homme s'est donc rendu le lendemain dans sa boutique la plus proche, mail en main, et une Apple Watch Series 10 toute neuve lui a été remise. Tout est bien qui finit bien.