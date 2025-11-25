La mécanique, on la connaît : Apple prélève 30% de commission la première année sur chaque abonnement souscrit via l'App Store, puis 15% les années suivantes. Cette taxe a contraint les services de streaming musical - Spotify, Deezer, YouTube Music, Tidal et Qobuz - à répercuter ce surcoût sur leurs tarifs iOS. Résultat : les abonnements souscrits depuis un iPhone ou un iPad ont coûté entre 1 et 3 euros de plus chaque mois que ceux achetés directement sur les sites web des plateformes.

Apple a également interdit aux éditeurs d'informer les consommateurs de l'existence d'offres moins chères disponibles en dehors de l'App Store. Selon la CLCV, cette pratique aurait privé les utilisateurs d'une information essentielle pour effectuer un choix éclairé. L'association explique qu'il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse ayant induit les consommateurs en erreur sur les tarifs réellement disponibles.