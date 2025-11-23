Avec un clavier, proposé en option par le constructeur, il se transforme en véritable petit ordinateur pour la bureautique quotidienne, notamment depuis iPadOS 26 et son vrai système multi-fenêtres. Avec l’Apple Pencil, il devient une machine de création ou un carnet de croquis numérique ultra précis. En mode tablette, il reste l’un des appareils les plus agréables pour lire, regarder des films ou suivre des cours, renforcé par une autonomie améliorée et une version 5G optionnelle pour les usages en extérieur.

L’un de ses plus grands atouts reste l’écosystème iPadOS, riche de dizaines de milliers d’applications réellement optimisées pour la tablette. Tous les éditeurs majeures proposent une version adaptée de leurs logiciels pour l'iPad. Impossible de ne pas trouver son bonheur.

Les atouts de l'iPad Air M3 sont :