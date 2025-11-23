Les tablettes tactiles n'ont pas dit leur dernier mot en 2025. Les constructeurs ne cessent de faire progresser ces appareils, quitte à les rapprocher du monde PC. Et à ce petit jeu, c'est Apple qui se distingue avec l'iPad Air M3, une tablette qui excelle sur tous les points.
L'iPad Air M3 reste une excellente tablette et ultra-polyvalente, qui est aussi pertinente pour se divertir que pour travailler et peut, dans certains cas, remplacer un ordinateur familial.
iPad Air M3 : la tablette à tout faire qui vous accompagne du matin au soir
L’iPad Air M3 confirme le savoir-faire d’Apple avec une tablette haut de gamme proposée à un tarif plus accessible que celui de l’iPad Pro. Son design fin et léger, décliné en 11 ou 13 pouces, en fait un compagnon agréable aussi bien à la maison qu’en mobilité. La puce M3 apporte une fluidité exemplaire et l’appareil reste rapide et réactif en toutes circonstances. Nous n'avons jamais réussi à le mettre à genoux, et pourtant nous avons essayé. C'est la tablette la plus polyvalente de la gamme pour travailler, se divertir ou consulter le web.
Avec un clavier, proposé en option par le constructeur, il se transforme en véritable petit ordinateur pour la bureautique quotidienne, notamment depuis iPadOS 26 et son vrai système multi-fenêtres. Avec l’Apple Pencil, il devient une machine de création ou un carnet de croquis numérique ultra précis. En mode tablette, il reste l’un des appareils les plus agréables pour lire, regarder des films ou suivre des cours, renforcé par une autonomie améliorée et une version 5G optionnelle pour les usages en extérieur.
L’un de ses plus grands atouts reste l’écosystème iPadOS, riche de dizaines de milliers d’applications réellement optimisées pour la tablette. Tous les éditeurs majeures proposent une version adaptée de leurs logiciels pour l'iPad. Impossible de ne pas trouver son bonheur.
Les atouts de l'iPad Air M3 sont :
- Sa puce M3 très performante
- Un format léger et agréable à transporter
- Compatible Smart Keyboard et Apple Pencil
- Un immense catalogue d’apps optimisées
- Très bon rapport qualité/prix pour du haut de gamme
Entre performances solides, ergonomie soignée et durée de vie logicielle exemplaire, l’iPad Air M3 trouve le parfait équilibre entre puissance, polyvalence et prix contenu. C’est ce mélange cohérent qui en fait la meilleure tablette de 2025.
La note finale et le test complet de l'iPad Air M3
- Une dalle parfaitement calibrée et réactive
- Puce M3 qui brille dans toutes les situations
- iPadOS 18 est toujours aussi agréable
- Compatible Apple Intelligence
- Autonomie d'une journée
- Un design qui lasse
- Qualité photo qui n'a pas évolué depuis 5 ans
- Un simple écran LCD
- Fréquence de rafraichissement bloquée à 60 Hz
- Seulement 128 Go de stockage en entrée de gamme
Les autres tablettes qui ont marqué 2025
Parmi les autres tablettes marquantes de l’année, le Lenovo Yoga Tab Plus s’illustre comme la référence multimédia avec son grand écran 3K de 12,7 pouces, son clavier-support intégré et son audio JBL taillé pour les films. La OnePlus Pad 3 brille grâce à son immense dalle de 13,2 pouces en 144 Hz et son excellent rapport performances/prix, idéale pour lire ou travailler. La Samsung Galaxy Tab S10 Lite montre qu’une expérience premium peut rester accessible, avec un design soigné, un bon écran LCD, le S-Pen inclus et l’intégration de Gemini et de l’IA Samsung. Enfin, l’iPad Pro M5 demeure la machine ultime pour les créatifs et les professionnels, grâce à la puce M5 et à son sublime écran Tandem OLED, mais son tarif le destine à un public plus expert.
- Une tablette soignée
- Excellentes performances
- Mode PC très réussi
- Stylet et clavier fournis
- Bonne définition d'écran
- Un écran LCD seulement
- Deux capteurs photo médiocres
- Clavier QWERTY
- Un support logiciel limité
- Autonomie faiblarde
- Une belle tablette fine et équilibrée
- Bel écran lumineux 144 Hz
- Des performances remarquables
- Une autonomie longue durée
- OxygenOS, très agréable à l'usage
- L'audio manque de relief
- Une dalle LCD très sensible aux reflets
- Une IA embarquée qui manque d'ambition
- Deux capteurs photo qui font de la figuration
- Un beau produit agréable en main
- Écran de qualité
- Stylet inclus
- Plus de 12 H d'autonomie
- Recharge rapide
- Wi-Fi 6 et 5G
- Des performances limitées
- Luminosité trop basse
- Chauffe vite
- Photo et vidéo médiocres
- Pas de vrai multitâche
- Une puissance simplement monstrueuse
- Écran somptueux
- Le multitâche d’iPadOS 26 change la donne
- Des milliers d’apps disponibles
- La charge rapide, enfin disponible
- Wi-Fi 7
- Une autonomie d’une journée
- Qualité photo et vidéo passable
- Le Magic Keyboard, très cher
- Pas de bloc secteur fourni