L’affaire Hannigan met en lumière un phénomène plus large, celui d'une véritable industrie spécialisée dans le piratage de flux télévisés. Toujours plus organisée, rentable et banalisée, elle s'appuie sur des milliers de vendeurs (souvent invisibles) qui distribuent des abonnements illégaux via Telegram, Discord ou Facebook. Les utilisateurs, de leur côté, profitent d’un accès complet à la Premier League, à Netflix ou à Sky Sports pour une fraction du prix.



Et désormais, ce ne sont plus seulement les "geeks" ou les petits revendeurs qui s’y risquent. L’IPTV attire aussi des créateurs de contenu en quête de revenus rapides, parfois inconscients du risque juridique. En se servant de leur visibilité pour écouler ces offres, ils brouillent la frontière entre monétisation légitime et activité frauduleuse, comme d'autres affaires l'ont déjà prouvé. Fraudes, escroqueries, publicités mensongères, arnaques aux cryptomonnaies et autres reventes illégales et contrefaçons sont presque devenues monnaie courante dans ce milieu.