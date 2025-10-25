Pour Michael Donaghu, en charge de l'innovation chez Nike : « Nous avons toujours pensé que le mouvement était un remède, et le projet Amplify est le nouveau chapitre de cette histoire. C'est un grand pas en avant, qui franchit une nouvelle étape en mettant directement la puissance dans vos pas. »

À l'heure actuelle, cette innovation signée Nike est encore en cours de test, mais la marque n'exclut pas une commercialisation dans le futur.