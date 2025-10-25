Selon Nike, le projet Amplify est « le premier système de chaussures motorisées au monde destiné à la course et à la marche », conçu pour aider les athlètes amateurs à aller un peu plus vite et plus loin.
Depuis longtemps, l'idée d'un « coup de pouce » mécanique à la marche fascine. Aujourd'hui, les exosquelettes et autres bottes motorisées ne sont plus de la science-fiction. Au tour de Nike d'entrer dans la danse, et la marque américaine promet de révolutionner nos déplacements quotidiens avec ses baskets assistées. Préparez-vous à courir plus vite, plus longtemps (sans faire davantage d'efforts) !
Nike, un projet Amplify pour courir plus vite et plus longtemps
Entièrement intégré à la chaussure (Nike évidemment), le système repose sur un moteur, un mécanisme d'entraînement et une batterie rechargeable. Il est important de noter que la chaussure peut aussi être utilisée sans le module robotique.
Du côté de chez Nike, on destine cette révolution technologique non pas aux athlètes professionnels, mais plutôt à tous ceux qui souhaitent gagner en performances et aller toujours plus loin, sans forcément fournir plus d'efforts. « Si vous avez un corps, vous êtes un athlète », indique la marque américaine.
Le projet Amplify, c'est « plus de puissance pour leurs mouvements quotidiens, comme s’ils disposaient d’un deuxième jeu de muscles au niveau des mollets », selon la marque.
Une volonté de permettre aux athlètes amateurs de maximiser leur plaisir
Pour Nike, il ne s'agit aucunement d'encourager une quelconque triche, mais plutôt de permettre à ceux qui le souhaitent de maximiser leur plaisir, en leur donnant la possibilité d'aller plus vite et plus loin, sans dépenser davantage d'énergie.
À l'image des vélos électriques qui ont transformé nos trajets urbains en facilitant les longues distances et les montées, et qui ont rendu l'activité accessible au plus grand nombre, Nike souhaite rendre la course lente, le jogging et la marche plus faciles et plus amusants, en ciblant notamment les coureurs qui maintiennent un rythme compris entre 8 et 10 km/h.
Pour Michael Donaghu, en charge de l'innovation chez Nike : « Nous avons toujours pensé que le mouvement était un remède, et le projet Amplify est le nouveau chapitre de cette histoire. C'est un grand pas en avant, qui franchit une nouvelle étape en mettant directement la puissance dans vos pas. »
À l'heure actuelle, cette innovation signée Nike est encore en cours de test, mais la marque n'exclut pas une commercialisation dans le futur.