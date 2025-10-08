Mariage du béton et de l'acier, le béton armé est extrêmement solide. Toutefois, lorsque la rouille s'empare des barres en acier, tout le reste suit. Elles gonflent et fissurent le béton autour, affaiblissant la structure jusqu'à la rendre dangereuse. Un processus accéléré par divers éléments comme l'humidité, le sel ou encore le froid, ce qui est d'autant plus problématique pour les bâtiments ou les ponts. Et pour couronner le tout, l'entretien de ces structures coûte énormément d'argent aux autorités.