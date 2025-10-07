L'exploit de messieurs Devoret, Clarke et Martinis pourrait tenir en une phrase, qui consiste à dire que les bizarreries du monde quantique ne sont pas réservées aux particules invisibles. En 1984, leurs expériences ont démontré l'effet tunnel quantique macroscopique, et la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. Autrement dit, ces phénomènes peuvent se produire dans un système suffisamment grand pour tenir dans la main.