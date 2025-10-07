Michel Devoret, 72 ans, a été récompensé du Prix Nobel de Physique 2025 pour ses travaux en mécanique quantique, aux côtés de deux de ses collègues. Une reconnaissance mondiale, qui propulse la recherche française sur le devant de la scène.
Le monde quantique vient de couronner l'un de ses pionniers. Michel H. Devoret, chercheur français aujourd'hui établi à Yale, où il enseigne, a reçu mardi le Prix Nobel de physique 2025 en compagnie de John Clarke et John M. Martinis. Le trio est récompensé pour avoir démontré, en 1984, que les propriétés quantiques pouvaient se manifester dans des circuits électriques macroscopiques, ce qui a posé les bases des ordinateurs quantiques actuels.
Une découverte de 1984 qui a changé la physique quantique
L'exploit de messieurs Devoret, Clarke et Martinis pourrait tenir en une phrase, qui consiste à dire que les bizarreries du monde quantique ne sont pas réservées aux particules invisibles. En 1984, leurs expériences ont démontré l'effet tunnel quantique macroscopique, et la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. Autrement dit, ces phénomènes peuvent se produire dans un système suffisamment grand pour tenir dans la main.
Cette percée fondamentale a métamorphosé notre compréhension de la mécanique quantique macroscopique. Les circuits supraconducteurs étudiés par l'équipe de Michel Devoret au groupe Quantronique du CEA-Saclay, qu'il a cofondé en 1984 avec Daniel Estève et Cristian Urbina, constituent aujourd'hui les briques élémentaires des ordinateurs quantiques. Des machines qui promettent de révolutionner l'informatique telle qu'on la connaît, non sans bousculer d'autres technologies.
Les travaux de Michel Devoret inspirent l'une des brillantes start-up françaises quantique
Diplômé de l'université Paris-Saclay, Michel Devoret a su conjuguer excellence académique et vision technologique. Après un passage à Berkeley (Californie) en 1982, son retour en France a marqué le début d'une aventure scientifique extraordinaire. Professeur au Collège de France entre 2007 et 2012, membre de l'Académie des sciences, il enseigne à Yale depuis 2002.
Chose à savoir, les travaux de Michel Devoret alimentent directement le développement d'ordinateurs quantiques, notamment ceux de la start-up tricolore Alice et Bob, qui a le vent en poupe. Septième Français nobélisé en physique depuis 2007, le chercheur né à Paris incarne cette excellence scientifique qui, partie des laboratoires hexagonaux, contribue aujourd'hui à dessiner l'avenir technologique mondial.